Самый большой флаг Украины приспустят

В Киеве приспустят главный флаг Украины. Фото: КГГА

Во вторник, 23 марта, в Киеве приспустят главный флаг Украины. Причина - ветреная погода.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

"Мы вновь должны приспустить флаг, чтобы порывы ветра не повредили как флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище, так и сам флаг", - сказал Непоп.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра в столице будут до 50 км/ч. Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

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Самый большой флаг Украины подняли 22 августа 2020 года в Киеве. В церемонии приняли участие ветераны, представители дипломатического корпуса, спортсмены, бизнесмены, политики. Высота флагштока - около 90 м. А размеры полотнища - 16 на 24 м.