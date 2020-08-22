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суббота, 22 августа 2020 20:50

В Киеве подняли самый большой флаг Украины

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В Киеве подняли самый большой флаг Украины
На Печерских холмах подняли самый большой флаг Украины. Фото: pravda.com.ua

В Киеве официально подняли самый большой флаг Украины.

На церемонии присутствовали ветераны, представители дипломатического корпуса, спортсмены, бизнесмены, политики и другие. Прямую трансляцию с места события можно посмотреть в Youtube.

Со словом выступил мэр Киева Виталий Кличко.

Певица Джамала исполнила Гимн Украины.

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Высота флагштока - около 90 метров. А размеры полотнища - 16 на 24 метра.

Флаг подняли о 20:45 по Киеву.

Киев в этом году, как и в прошлом году, будет отмечать День Независимости без парада. Впрочем, без марша и различных торжеств не обойдется. 23 августа в столице будут праздновать День Государственного флага, а 24 августа - День Независимости. Соответствующий план мероприятий обнародовала пресс служба Киевской городской государственной администрации.

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