В Киеве подняли самый большой флаг Украины

В Киеве официально подняли самый большой флаг Украины.

На церемонии присутствовали ветераны, представители дипломатического корпуса, спортсмены, бизнесмены, политики и другие. Прямую трансляцию с места события можно посмотреть в Youtube.

Со словом выступил мэр Киева Виталий Кличко.

Певица Джамала исполнила Гимн Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве "расцвели" особенные каштаны

Высота флагштока - около 90 метров. А размеры полотнища - 16 на 24 метра.

Флаг подняли о 20:45 по Киеву.

Киев в этом году, как и в прошлом году, будет отмечать День Независимости без парада. Впрочем, без марша и различных торжеств не обойдется. 23 августа в столице будут праздновать День Государственного флага, а 24 августа - День Независимости. Соответствующий план мероприятий обнародовала пресс служба Киевской городской государственной администрации.