Гигантский флаг в Киеве "исчез" с флагштока. Вскоре появился

27 августа в социальных сетях начали распространять фото самого большого флага Украины, который лежит у подножия 90-метрового флагштока Киева, построенного к 29-й годовщине Независимости Украины.
Пользователи сразу взорвались предположениями, что флаг оборвался из-за сильного ветра. Не обошлось и без критики в адрес городского главы.
Реакция мэра Киева Виталия Кличко не замедлилась.
"Вижу, как взволновали немало интернет-пользователей фото спущенного флага. Кто-то смущен, а кто-то уже начал злорадствовать и манипулировать. Флаг не поврежден ветром, как писали. Его не заменили на новый. Для надлежащей эксплуатации флагштока должны регулярно происходить регламентные работы - для проверки, в каком состоянии полотно флага и инженерное сооружение флагштока. Сегодня впервые после открытия мемориала осуществили такие работы", - сообщил Кличко.
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В Киеве подняли самый большой флаг Украины. В церемонии приняли участие ветераны, представители дипломатического корпуса, спортсмены, бизнесмены, политики. Высота флагштока - около 90 м. А размеры полотнища - 16 на 24 м.
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