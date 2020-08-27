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четверг, 27 августа 2020 16:35

Гигантский флаг в Киеве "исчез" с флагштока. Вскоре появился
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27 августа в социальных сетях начали распространять фото самого большого флага Украины, который лежит у подножия 90-метрового флагштока Киева, построенного к 29-й годовщине Независимости Украины.

Пользователи сразу взорвались предположениями, что флаг оборвался из-за сильного ветра. Не обошлось и без критики в адрес городского главы.

Реакция мэра Киева Виталия Кличко не замедлилась.

Фото: KYIV LIVE
Поднятый флаг после проведения регламентных работ
Поднятый флаг после проведения регламентных работ

"Вижу, как взволновали немало интернет-пользователей фото спущенного флага. Кто-то смущен, а кто-то уже начал злорадствовать и манипулировать. Флаг не поврежден ветром, как писали. Его не заменили на новый. Для надлежащей эксплуатации флагштока должны регулярно происходить регламентные работы - для проверки, в каком состоянии полотно флага и инженерное сооружение флагштока. Сегодня впервые после открытия мемориала осуществили такие работы", - сообщил Кличко.

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В Киеве подняли самый большой флаг Украины. В церемонии приняли участие ветераны, представители дипломатического корпуса, спортсмены, бизнесмены, политики. Высота флагштока - около 90 м. А размеры полотнища - 16 на 24 м.

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27
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