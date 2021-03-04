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четверг, 04 марта 2021 12:18

Камера зафиксировала геройский поступок столичных патрульных

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Камера зафиксировала геройский поступок столичных патрульных
Патрульные Киева спасли двух человек. Фото: pixabay.com

В Киеве на ул. Радунской патрульные спасли мужчину и женщину из охваченного огнем гаража. Героический поступок сняла нагрудный камера полицейского.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

"Они (патрульные. - Gazeta.ua) прибыли на место первыми из всех экстренных служб и выяснили, что в помещении находятся люди", - говорится в сообщении.

Спасали жизни людей патрульные Евгений Косянчук, Дмитрий Сорока, Владислав Гуров и Андрей Юрковский.

"Надышавшись чаду, уставшие, грязные и счастливые вернулись домой, позже, чем обычно, потому что это был их последний вызов на смене. Оно того стоит - в результате 2 спасенных жизни", - добавили в сообщении.

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В Киеве 4-летнюю Полину наградили орденом "За доброе дело". Девочка и ее мать Ольга во время прогулки заметили в чужой квартире "странные огоньки" и вызвали спасателей. Так удалось ликвидировать возгорание и спасти четвероногого.

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