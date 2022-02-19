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суббота, 19 февраля 2022 17:31

Какая будет погода в Украине 20 февраля

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Какая будет погода в Украине 20 февраля
В некоторых регионах возможны осадки. Фото: pixabay

Завтра, 20 февраля, в Украине ожидается порывистый ветер.

В некоторых регионах возможны осадки, прогнозирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Днем температура воздуха будет от +4 до +9°С. На юге Украины температура воздуха будет от +9 до +12°С.

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На Востоке страны ночью местами могут быть осадки, а днем — в западных областях южных.

В Киеве 20 февраля осадков не будет, ветер притихнет, днем ожидается +7°С.

Порывы ветра в Украине обесточили 90 населенных пунктов в четырех областях.

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