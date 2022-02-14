Дорогу государственного значения завалило снегом и камнями: фото

На Закарпатье зафиксировали сразу несколько оползней.

Чтобы обеспечить свободный проезд, дорожникам пришлось расчищать трассу от снега и камней, сообщает Служба автодорог в Закарпатской области.

"На верховом откосе произошел оползень, который вызвал падение. На автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов, вблизи урочища Кузий, нападало много камней", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/cadzkp

Дорогу оперативно расчистили фронтальным погрузчиком, поэтому сейчас проезд свободный. Никто не пострадал.

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Также убирали оползни снега, которые дважды сошли в ночь на субботу. Снежные лавины были объемом 130 и 260 куб. м и временно приостановили движение транспорта.

14 февраля на дорогах Закарпатской области ожидается гололедица.

В Закарпатье в ночь на 31 января на трассу Мукачево-Рогатин сошли сразу две лавины. Одна из них охватила площадь 40 кв. м, другая – 60 кв. м. Они загородили часть дороги государственного значения в Раховском районе.