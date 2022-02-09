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среда, 09 февраля 2022 16:15

В горах намело 70 см снега: впечатляющие фотографии
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В Карпатах прошел интенсивный снегопад. На метеостанции Плай выпало 70 см снега.

В то же время синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности, сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

"Вот такая зимняя сказка сегодня на одной из высокогорных метеостанций. Утром средняя высота снежного покрова составляла 70 см. Но будьте осторожны в горах, ведь содержится значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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9 февраля на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей и в горах Черновицкой области сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

В горных районах Закарпатской области возможны оползни снега на дороги.

Для горных туристов в Карпатах разработали мобильное приложение "Спасение в горах". Скачать для устройств Android его можно в Google Play.

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Дата
09
февраля

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