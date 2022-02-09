В Украину идет потепление до +12°C: обновленный прогноз

В четверг в Украине будет тепло. Температура воздуха в течение дня составит +5...10°C.

На Западе и Юге местами потеплеет до +12°C, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В обеденный перерыв можно гулять, дышать свежим воздухом и домой с работы добираться через ближайший парк или сквер. Выберитесь на улицу - придумайте пойти что-то купить на ужин или отнести демисезонные ботиночки на новые набойки. Будете готовы к ранней весне и реально поможете малому бизнесу", - говорится в сообщении.

Немного холоднее будет на востоке и северо-востоке Украины, +2...5°C. Ветер ожидается с юго-запада, будет умеренным.

Автор: facebook.com/tala.didenko Мокрый снег и дожди вероятны ближайшей ночью на Западе

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Мокрый снег и дождь вероятны ближайшей ночью на Западе и Севере. Завтра днем - в восточных областях и в Днепропетровской области. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

В Киеве 10 февраля предполагается теплая погода: ночью 0...+3°C, днем около +7°C. Небольшие осадки ожидаются ближайшей ночью, а вот днем в четверг будет преимущественно сухо. Ветер в столице остается порывистым.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны - в пределах нормы.