Для туристов в Карпатах разработали мобильное приложение

Для горных туристов в Карпатах разработали мобильное приложение "Спасение в горах".
Скачать для устройств Android его можно в Google Play, сообщает, ГСЧС. Вскоре появится версия для iOS.
"Всем, кто активно ходит в горы и с ответственностью относится к собственной безопасности, знакома ситуация, когда нужно уделить время поиску и уточнению актуальных контактов горных поисково-спасательных подразделений. Часто при возникновении чрезвычайного происшествия в горах ее участникам трудно сориентироваться, на какое именно поисково-спасательное отделение нужно звонить и сообщить о беде", - говорится в сообщении.
Зарегистрированные пользователи смогут:
- звонить на единый номер приема экстренных сообщений о чрезвычайных происшествиях в горах (непосредственно оперативному дежурному горной поисково-спасательной службы);
- отправлять экстренные сообщения с точными географическими координатами места пребывания заявителя;
- удаленно регистрировать свои горные путешествия в горной поисково-спасательной службе.
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В Закарпатье в ночь на 31 января на трассу Мукачево-Рогатин сошли сразу две лавины. Одна из них охватила площадь 40 кв. м, другая – 60 кв. м. Они загородили часть дороги государственного значения в Раховском районе.
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