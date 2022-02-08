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вторник, 08 февраля 2022 11:26

Для туристов в Карпатах разработали мобильное приложение

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Для туристов в Карпатах разработали мобильное приложение
Часто при возникновении чрезвычайного происшествия в горах, ее участникам довольно трудно сориентироваться на какое именно поисково-спасательное отделение нужно звонить. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Для горных туристов в Карпатах разработали мобильное приложение "Спасение в горах".

Скачать для устройств Android его можно в Google Play, сообщает, ГСЧС. Вскоре появится версия для iOS.

"Всем, кто активно ходит в горы и с ответственностью относится к собственной безопасности, знакома ситуация, когда нужно уделить время поиску и уточнению актуальных контактов горных поисково-спасательных подразделений. Часто при возникновении чрезвычайного происшествия в горах ее участникам трудно сориентироваться, на какое именно поисково-спасательное отделение нужно звонить и сообщить о беде", - говорится в сообщении.

Зарегистрированные пользователи смогут:

- звонить на единый номер приема экстренных сообщений о чрезвычайных происшествиях в горах (непосредственно оперативному дежурному горной поисково-спасательной службы);

- отправлять экстренные сообщения с точными географическими координатами места пребывания заявителя;

- удаленно регистрировать свои горные путешествия в горной поисково-спасательной службе.

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В Закарпатье в ночь на 31 января на трассу Мукачево-Рогатин сошли сразу две лавины. Одна из них охватила площадь 40 кв. м, другая – 60 кв. м. Они загородили часть дороги государственного значения в Раховском районе.

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Дата
08
февраля

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