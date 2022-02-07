Снежная лавина унесла 15 жизней, пять человек все еще под снегом

Страна переживает самую влажную зиму за последние 15 лет. Фото: pixabay.com

В Афганистане в результате схождения снежной лавины в восточной провинции Кунар погибли по меньшей мере 15 человек.

Еще пять человек остаются заблокированными под снегом, сообщает The Khaama Press News Agency.

"Лавина сошла в воскресенье в районе Дангама. Люди пытались незаконно пересечь линию границы с Пакистаном", - говорится в заявлении местных чиновников.

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Страна переживает самую влажную зиму за последние 15 лет. Ранее на западе Афганистана в результате схождения лавины уже погибли более 20 человек.

В Закарпатье в ночь на 31 января на трассу Мукачево-Рогатин сошли сразу две лавины. Одна из них охватила площадь 40 кв. м, другая – 60 кв. м. Они загородили часть дороги государственного значения в Раховском районе.