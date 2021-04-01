Как выглядит строительство метро на Виноградарь

Работники Киевметростроя проложили 800 м тоннеля с Виноградаря в центр.
Что происходит на строительной площадке, показала на фото редакция "Вечірній Київ".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В КГГА объяснили, как получить спецпропуска на транспорт
Так называемая права проходка берет начало со стороны станции Мостицкая и будет финишировать в 1,3 км от станции Сырец.
Ранее на открытых участках будущей трассы метро работники обустроили противофильтрационные завесы. Это специально созданные препятствия, чтобы вода не наливалась в котлован.
Ранее стало известно, что в киевском метро появятся бесшумные поезда со сквозными вагонами.
×
Комментарии