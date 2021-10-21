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четверг, 21 октября 2021 21:06

Игорю Мари вручили "подозрение": в Муниципальной варте считают, что силовики выполняют политический заказ

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Сотрудники Муниципальной варты Киева считают, что правоохранители оказывают давление на организацию, выполняя политический заказ. Общественное объединение опубликовало в фейсбук видео вручения подозрения и.о. главы Игорю Мари.

В частности, 21 октября, во время субботника, который организовали активисты, работник Соломенской прокуратуры и трое представителей СБУ вручили Игорю Мари подозрение в совершении коррупционного преступления. Отмечается, что эти же правоохранители ранее проводили обыски в учебно-тренировочном центре, который СБУ обвиняла в "получении оружия из зоны ООС". Силовики продолжают политическое давление, считают активисты.

Подозрение касается закупки обуви для 600 муниципалов якобы по завышенной цене. Однако, представители объединения пишут на своей странице в Facebook, что упомянутый тендер проводился через систему Prozorro в соответствии с законом "Про публичные закупки". После того как система определила победителя торгов, стоимость договора не менялась. Кроме того, Игорь Мари не был подписантом договора, ведь на тот момент не имел соответствующих полномочий, отмечается в публикации.

"Все это — генерация очередного инфоповода и попытка помешать завершению процессу реорганизации предприятия (Муниципальной варты — ред.) в коммунальную организацию, который должен был закончиться сегодня переназначением (руководителя — ред)", — сообщила Муниципальная варта.

Объединение намерено подать заявление о вручении подозрения заведомо невиновному лицу, а также инициировать внеочередное заседание Киеврады по вопросам правоохранительной деятельности и муниципальной безопасности. Варта также призвала СМИ широко осветить сложившуюся ситуацию. "Мы готовы предоставить любые документы, акты, комментарии и объяснения. Открытость, прозрачность и подотчетность обществу всегда были нашим главным принципом, и бояться нам нечего", — заявила Муниципальная варта.


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21
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