"Хватит лжи" - участники Марша защитников будут ночевать возле Офиса генпрокурора

Несколько сотен человек отправились в Офис Генпрокурора. Фото: Reuters

Участники Марша защитников Украины собираются остаться на всю ночь под Офисом генерального прокурора Украины с требованием освободить фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.

"Да, собираются ночевать под Офисом прокурора", - сообщил координатор колонны Петр Киян, сообщает УНИАН.

Говорит, колонна из нескольких сотен человек уже отправилась к зданию Офиса генпрокурора. Неизвестно, сколько именно участников собираются там заночевать.

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Ранее участники Марша защитников озвучили требования освободить подозреваемых по делу Шеремета под Офисом президента и Верховной Радой. Скандировали: "Хватит лжи", "Свободу политзаключенным" и "Ищите настоящих убийц".

Марш проводится второй год подряд. Это - альтернатива официальным празднованием, говорят участники. Среди участников - военные, добровольцы, волонтеры, участники Революции достоинства. Также с фотографиями погибших на Донбассе бойцов - идут их семьи.