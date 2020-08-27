Гусовский идет в мэры Киева от партии "За будущее"

Депутат Киевсовета, ресторатор Сергей Гусовский будет баллотироваться в мэры столицы на предстоящих выборах.

Его кандидатуру выдвинула партия "За будущее" на съезде 27 августа, сообщило "Суспільне".





Автор: Виолетта Карлащук ("Суспільне")

Что известно о кандидате



С 2001 года - владелец сети "Рестораны Сергея Гусовского".

В 2014-м Гусовский был избран впервые депутатом Киевсовета от партии "Самопомощь". Был одним из инициаторов и авторов решения Киевсовета о запрете политагитации в учебных заведениях.

В 2018-м его и еще 3 однопартийцев со скандалом исключили из фракции. Тогда Гусовский вместе с 17 депутатами создали депутатскую группу "Киевская команда", которую он и возглавил.

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец по одномандатному округу.

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В рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидером является Виталий Кличко, за которого отдали бы свои голоса 41,7% опрошенных. За шоумена Сергея Притулу - 11,6%, за Ирину Верещук - 9,4%, за Андрея Пальчевского - 9%.