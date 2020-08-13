УДАР Кличко вышел на первое место в Киеве, обогнав "слуг" и ЕС - социсследование Центра Разумкова

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 324
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 1593
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 765
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 450
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1287
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 837
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2340
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1431
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18846
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Фото
Все фото
4
3
7
11
4
В Киеве убили мужчину, который заступился за женщину
В Киеве убили мужчину, который заступился за женщину
Судимый за убийство совершил новое преступление
Судимый за убийство совершил новое преступление
Взрыв на Позняках: что будет с разрушенным домом
Взрыв на Позняках: что будет с разрушенным домом
Столичный фонтан попал в Национальный реестр рекордов Украины
Столичный фонтан попал в Национальный реестр рекордов Украины
Женщина бросила в коляске возле магазина 2 внучек
Женщина бросила в коляске возле магазина 2 внучек
Видео
Все видео
В Киеве у маршрутки на ходу отпали колеса
В Киеве у маршрутки на ходу отпали колеса
Сергей Притула идет в мэры Киева
Сергей Притула идет в мэры Киева
В Киеве оригинально поддержали белорусских протестующих
В Киеве оригинально поддержали белорусских протестующих
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
На видео показали, как горела Tesla Богдана
На видео показали, как горела Tesla Богдана
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1485
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 837
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1710
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 738
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2340
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 августа 2020
Просмотров: 72
Бджола з Києва
Із Романом ідемо вузькою стежкою попід зарості бур'яну. Манівцями добираємося до офіса в Києві. Він попереду, активно жестикулює. Раптом скрикує і ...
четверг, 13 августа 2020 17:40

УДАР Кличко вышел на первое место в Киеве, обогнав "слуг" и ЕС - социсследование Центра Разумкова

1 Комментировать

Действующий мэр Киева Виталий Кличко и его партия УДАР являются безоговорочными лидерами электоральных симпатий жителей столицы. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко - за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать", - говорится в сообщении.

На втором-третьем местах по уровню электоральной поддержки - Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9%) и Александр Попов (соответственно 7% и 8%). Далее следуют Ирина Верещук (соответственно 5,5% и 6%) и Сергей Притула (соответственно 5% и 5,5%).

 

Тем временем за УДАР Виталия Кличко готовы проголосовать 17% всех опрошенных, или 20% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За партию "Слуга народа" готовы проголосовать соответственно 13% и 15%, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" - соответственно 10% и 11,5%, за партию "Европейская солидарность" - соответственно 9% и 11%, за партию "Победа Пальчевского" - соответственно 6% и 7%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 5% и 5,5%, за партию "Сила и честь" - соответственно 5% и 5,5%.

Рейтинг всех остальных партий не превышает 5%.

Действующий глава Киева набрал бы 41,7% голосов тех, кто определился с кандидатом и будет голосовать на выборах мэра столицы. Это подтверждают результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26-27 июля 2020-го.
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «УДАР Кличко вышел на первое место в Киеве, обогнав "слуг" и ЕС - социсследование Центра Разумкова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Зеленский упростил для россиян получение украинского паспорта

Поляки и украинцы победили войско Москвы

Поздравить космонавтов пришли десятки тысяч людей

Год перестановок Зеленского в Минском процессе: уволили Безсмертного

Во время эпидемии в городе умерли половина врачей

Самое читаемое
Путину грозит &quot;православный Талибан&quot;
Путину грозит "православный Талибан"
 Просмотров: 31914
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
8
 Просмотров: 19620
Лобода показала фигуру в мини-бикини
Лобода показала фигуру в мини-бикини
5
 Просмотров: 13320
Утонула российская подводная лодка
Утонула российская подводная лодка
 Просмотров: 8910
Председатель облгосадминистрации начинает говорить на украинском по просьбе сына
Председатель облгосадминистрации начинает говорить на украинском по просьбе сына Просмотров: 8046
Новости Киева
В Киеве убили мужчину, который заступился за женщину
В Киеве убили мужчину, который заступился за женщину
4
 Просмотров: 1548
Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора наук университета Шевченко
Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора наук университета Шевченко Просмотров: 261
"Свободовец" Ильенко идет в мэры Киева
"Свободовец" Ильенко идет в мэры Киева Просмотров: 81
В Киеве анонсировали строительство дороги стоимостью 85 млрд грн
В Киеве анонсировали строительство дороги стоимостью 85 млрд грн Просмотров: 279
Мужчину, исчезнувшего после прыжка с моста, нашли мертвым
Мужчину, исчезнувшего после прыжка с моста, нашли мертвым Просмотров: 855
Больше всего комментируют
3
"Стыдно его носить" - народный артист РФ и Украины отказался от ордена Лукашенко
2
В Киеве у маршрутки на ходу отпали колеса
2
"Уже празднует победу": активисты рассказали, как Пальчевский лез пьяным в драку в центре Киева
1
Ольге Горбачевой нравятся ее новые "округлости"
1
Нардепа из ОПЗЖ Кузьмина поймали на лжи
Голосов: 6154
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua