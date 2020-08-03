Кто кого: обнародовали рейтинг кандидатов в мэры Киева

Глава Киева Виталий Кличко набрал бы 41,7% голосов тех, кто определился с кандидатом и будет голосовать на выборах мэра столицы.
Поддержка Кличко с августа 2019 выросла вдвое, подтверждают результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26-27 июля 2020-го.
В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2 тыс. жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.
Согласно результатам исследования, избиратели отдали бы свои голоса:
- 41,7% за действующего мэра столицы Виталия Кличко;
- 11,6% за телеведущего Сергея Притулу;
- 9,4% за нардепа от партии "Слуга народа" Ирину Верещук;
- 9,0% за предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского;
- 5,4% за депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко;
- 4,5% за экс-главу КГГА Александра Попова;
- 3,5% за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича;
- 3,3% за экс-мэра Киева Александра Омельченко;
- 2,6% за экс-нардепа Андрея Ильенко ( "Свобода");
- 2,1% за представителя ВО "Батькивщина" Виталия Нестора.
Не определились на 27 июля 2020-го около 8,5% опрошенных.
Отмечается, что с августа прошлого года электоральная поддержка мэра Кличко выросла почти вдвое.
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Исследование показало, что при условии выхода во 2-й тур Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий глава столицы одержал бы победу. В паре с Верещук с результатом - 64% против 22%, с Гончаренко - 68% против 13%, с Пальчевским - 67% против 20%, с Притулой - 63% против 21%. От 13% до 20% киевлян еще не определились с выбором или не хотят участвовать в голосовании в указанных комбинациях 2-го тура мэрских выборов.
37% опрошенных отлично или хорошо оценивают работу Кличко на посту мэра столицы, 39% поставили удовлетворительные оценки, 22% - плохие. Работу президента Владимира Зеленского на хорошо и отлично оценили 24%, на удовлетворительно - 27%, плохо - 48% опрошенных киевлян.
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Также 54% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Кличко на посту мэра улучшилась. 30% не увидели никаких изменений, 15% считают, что она ухудшилась. 33% киевлян отлично или хорошо оценили работу Кличко в преодолении кризиса коронавируса, 38% - удовлетворительно, 25% - плохо. Работу Зеленского в этой сфере на хорошо и отлично оценили 26%, на удовлетворительно - 34%, плохо - 37% опрошенных киевлян.
Ранее депутат Александр Дубинский в присутствии Владимира Зеленского предлагал "мочить" мэра Киева Виталия Кличко на выборах, а также признался, что вел медийную кампанию против столичного мэра на "1+1" осенью 2019 года.
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