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понедельник, 03 августа 2020 15:04

Кто кого: обнародовали рейтинг кандидатов в мэры Киева

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Глава Киева Виталий Кличко набрал бы 41,7% голосов тех, кто определился с кандидатом и будет голосовать на выборах мэра столицы.

Поддержка Кличко с августа 2019 выросла вдвое, подтверждают результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26-27 июля 2020-го.

В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2 тыс. жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Автор: Из официальной страницы в Facebook В.Кличко
  Кличко набрал бы 41,7% голосов на предстоящих выборах главы Киева
Кличко набрал бы 41,7% голосов на предстоящих выборах главы Киева

Согласно результатам исследования, избиратели отдали бы свои голоса:

- 41,7% за действующего мэра столицы Виталия Кличко;
- 11,6% за телеведущего Сергея Притулу;
- 9,4% за нардепа от партии "Слуга народа" Ирину Верещук;
- 9,0% за предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского;
- 5,4% за депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко;
- 4,5% за экс-главу КГГА Александра Попова;
- 3,5% за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича;
- 3,3% за экс-мэра Киева Александра Омельченко;
- 2,6% за экс-нардепа Андрея Ильенко ( "Свобода");
- 2,1% за представителя ВО "Батькивщина" Виталия Нестора.

Не определились на 27 июля 2020-го около 8,5% опрошенных.

Отмечается, что с августа прошлого года электоральная поддержка мэра Кличко выросла почти вдвое.

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Исследование показало, что при условии выхода во 2-й тур Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий глава столицы одержал бы победу. В паре с Верещук с результатом - 64% против 22%, с Гончаренко - 68% против 13%, с Пальчевским - 67% против 20%, с Притулой - 63% против 21%. От 13% до 20% киевлян еще не определились с выбором или не хотят участвовать в голосовании в указанных комбинациях 2-го тура мэрских выборов.

37% опрошенных отлично или хорошо оценивают работу Кличко на посту мэра столицы, 39% поставили удовлетворительные оценки, 22% - плохие. Работу президента Владимира Зеленского на хорошо и отлично оценили 24%, на удовлетворительно - 27%, плохо - 48% опрошенных киевлян.

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Также 54% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Кличко на посту мэра улучшилась. 30% не увидели никаких изменений, 15% считают, что она ухудшилась. 33% киевлян отлично или хорошо оценили работу Кличко в преодолении кризиса коронавируса, 38% - удовлетворительно, 25% - плохо. Работу Зеленского в этой сфере на хорошо и отлично оценили 26%, на удовлетворительно - 34%, плохо - 37% опрошенных киевлян.

Ранее депутат Александр Дубинский в присутствии Владимира Зеленского предлагал "мочить" мэра Киева Виталия Кличко на выборах, а также признался, что вел медийную кампанию против столичного мэра на "1+1" осенью 2019 года.

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03
августа

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