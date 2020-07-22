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среда, 22 июля 2020 14:50

Дубинский публично рассказал, как с помощью "1+1" "гасил" рейтинг Кличко

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Дубинский публично рассказал, как с помощью &quot;1+1&quot; &quot;гасил&quot; рейтинг Кличко
Нардеп Александр Дубинский ради победы на выборах обсуждал с Владимиром Зеленским использование против Кличко силовиков. Фото: 112 канал

Нардеп Александр Дубинский в присутствии Владимира Зеленского предлагал "мочить" мэра Киева Виталия Кличко на выборах, а также признался, что вел медийную кампанию против столичного мэра на "1+1" осенью 2019 года.

Об этом написала блогер Елена Монова в Facebook со ссылкой на видео DubinskyPro, передают "Украинские новости".

На видео во время своего выступления на праймериз партии "Слуга народа" кандидатов в мэры Киева в присутствии президента Зеленского, спикера Верховной Рады Разумкова, главы Офиса президента Ермака и премьер-министра Шмыгаля, Дубинский заявляет, что он обсуждал с президентом использование силового ресурса на киевских выборах против Кличко.

"Пока вы видите опросы, где у него 40%, а у нас - 7%, это просто потому, что мы не начали наступать. И как только мы начнем и будем делать это одной командой, вы увидите, как он поплывет. А если еще будут подниматься эти уголовные дела, о которых мы с Владимиром Александровичем (Зеленским) говорили, я думаю, что он даже не доживет до выборов", - сказал Дубинский.

Нардеп напомнил историю сентября прошлого года, заявив сидящим в зале президенту и спикеру Верховной Рады, что лично вел дискредитирующую информационную кампанию против Кличко на одном из наиболее рейтинговых телеканалов.

"При том же самом рейтинге в 40%, который был у него тогда. Путем просто серьезной информационной кампании мы снизили его за два месяца до 20%. Я этим занимался на 1+1, мы четко видели эти рейтинги", - подчеркнул Дубинский.

На конец июня мэр столицы Виталий Кличко имеет поддержку 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился с выбором. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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