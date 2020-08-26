Выборы мэра Киева: кто борется за главное кресло столицы

В рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидером является Виталий Кличко, за которого отдали бы свои голоса 41,7% опрошенных. За шоумена Сергея Притулу - 11,6%, за Ирину Верещук - 9,4%, за Александра Пальчевского - 9%. С августа прошлого года электоральная поддержка Кличко выросла почти в два раза. Об этом говорится в опросе "Рейтинга".

Местные выборы в Украине пройдут в воскресенье, 25 октября 2020 года. Избирательная кампания начинается 5 сентября. Такое решение 15 июля приняла ВР. За соответствующую резолюцию проголосовали 326 депутатов.

Уже сейчас можно назвать имена кандидатов, которые будут бороться за пост мэра Киева. Gazeta.ua поинтересовалась, кто официально объявил о своем походе на кресло мэра.

Автор: facebook.com/a.palchevskyi Андрей Пальчевский

Андрей Пальчевский - украинский и российский предприниматель, руководитель медклиники "Евролаб", экс-телеведущий телеканалов "Интер", "Первый национальный" и "Прямой".

"Я пойду тогда (в мэры - Gazeta.ua), когда почувствую абсолютное давление народа и когда пойму, что люди, которые претендуют на управления этим городом, слабее меня. Это тоже важно. Дело не только в популярности", - говорит Пальчевский.

Андрей Пальчевский родился в Киеве, но получил высшее образование в Москве. Он был военным переводчиком в Лаосе и экспертом в области пивоварения. Баллотировался в российскую думу от "Партии любителей пива". В 2000 году вернулся в Украину и основал клинику "Евролаб".

Он был первым заместителем министра Украины по вопросам семьи, молодежи и спорта (на тот момент он получил гражданство Украины и ушел в отставку - Gazeta.ua). Профессиональный пилот, говорит на четырех иностранных языках. В июне этого года создал политсилу "Победа Пальчевского". Его поддерживают экс-регионалы.

Разведен, имеет четверых детей.

Автор: Facebook.com/borislav.bereza Борислав Береза

Борислав Береза - бывший народный депутат, экс-представитель "Правого сектора".

"За руль должны наконец стать люди, готовые к реальным действиям и готовые показать реальные результаты. В 2020 году у нас есть шанс наконец-то дать нашему городу возможность свободно дышать. Нужно только выгнать с кабинетов старых коррупционеров и не пускать новых, в куче с очередными лжецами, разгильдяями и квартальцами", - сказал Береза.

Владелец компании "СЕФЕР ЛТД", которая занималась книгоизданием. В декларации за 2015 год указана домашняя библиотека из 12 тыс. экземпляров. У ВР был автором закона о запрете экспорта российской печатной продукции в Украину.

В октябре 2015 года обвиняемый в подделке диплома о высшем образовании (Береза сообщал, что имеет красный диплом КНЭУ. - Gazeta.ua). 9 мая 2017 года скандалил с сотрудником милиции в ходе акции "Бессмертный полк" (российская пропагандистская общественная организации, целью которой было сохранения памяти о поколении Великой Отечественной войны - Gazeta.ua). Береза выступал против ее проведения.

Женат, воспитывает двух сыновей и дочь.

Автор: Facebook.com/Vitaliy.Klychko Виталий Кличко

Виталий Кличко - действующий мэр Киева с 5 июня 2014 года, возглавляет политическую партию "УДАР".

Вокруг Кличка много коррупционных скандалов. Последний связанный с покупкой автобусов для столицы. По сравнению с прошлыми примерами стоимость одного автобуса увеличилась с 4,66 до 6 млн.

Виталий Кличко построил загородный дом на побережье Киевского моря площадью 780 кв. м. В декларации он оформлен на жену Кличка.

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Виталий Кличко известный боксер в мире. На ринге он провел 47 боев, выиграл 45 побед (41 победа нокаутом, четыре боя выиграл по очкам) и потерпел два поражения.

С 1996 года женат с бывшей спортсменкой и фотомоделью Натальей Егоровой. Воспитывает двух сыновей и дочь.

Автор: Facebook.com/vereschuk.iryna Ирина Верещук

Ирина Верещук - народный депутат от партии "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке.

С 15 мая 2017 года по 27 мая 2019 года была одним из учредителей ООО "Украинская янтарная биржа". С 2010 по 2015 год была мэром Рава-Русской во Львовской области. Тогда она стала самой молодой женщиной-мэром в Украине.

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Ирина Верещук попадала в скандальные ситуации. В сентябре 2019 года в сети раскритиковали ее за то, что она заявила, что Украину не ждут в НАТО. Недавно Верещук в эфире "Свободы слова" обвинила экс-президента Порошенка в том, что он якобы поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России в 2014 году.

Во второй раз замужем, оба мужа - военные. От первого брака воспитывает сына.

Автор: Facebook.com/alexsandr.popov.info Александр Попов

Александр Попов - экс-глава КГГА, который одновременно одноособово управлял столицей, так как мэра в городе тогда не было, экс-министр жилищно-коммунального хозяйства.

"У меня есть моральное право, опыт и желание использовать потенциал на благо Киева. В предыдущие годы я не баллотировался, потому что считал, что у меня нет морального права. Это связано с уголовным делом, которое в настоящее время рассматривается в суде (Попова обвиняют в разгоне активистов Майдана - Gazeta.ua)", - сказал Попов.

В ноябре 2013 года приказал снести студгородок из палаток на Майдане для якобы установки елки. 14 декабря 2013 года приказал силой разогнать Евромайдан. Позже он заявил, что выполнял приказы секретаря СНБО Андрея Клюева.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Автор: facebook.com/Kucherenko2020 Алексей Кучеренко

Алексей Кучеренко - народный депутат ВР, экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко, бывший управляющий НАО "Интергаз" и экс-президент холдинга "АвтоКраз".

"У меня достаточный человеческий опыт, большой жизненный опыт, опыт государственного управления, опыт работы в коммунальном хозяйстве, энергетике, жилищном строительстве, инфраструктуре. Существует видение того, что и как делать. Это не цель для меня, но я понимаю, что город действительно в опасности. Непрофессиональное управление последние десять лет загнало Киев и киевлян в тупик", - сказал Кучеренко.

С 2007 года возглавляет Всеукраинскую общественную организацию "Союз домовладельцев Украины".

Ветеран парламента (мандат депутата впервые получил в 1998 году - Gazeta.ua). С тех пор он избирался в три созыва в составе партий "Еднисть", "Наша Украина", "Наша Украина - Народна самооборона", "Блок Петра Порошенка". В 2019 году он прошел в ВР 18 в списке к партии "Батькивщина". В прошлом году он был доверенным лицом Юлии Тимошенко на президентских выборах.

Женат, воспитывает четверых сыновей.

Автор: novy.tv Сергей Притула

Сергей Притула - член политической партии "Голос", шоумен, телеведущий, актер, волонтер и общественный деятель.

"Киев – это мой дом. И для меня, чувство защиты и безопасности в моем доме имеет важное значение. Для меня большая честь быть среди вас сегодня - людей, которые берут на себя ответственность и идут на эти выборы. И я пойду с вами. Чувствуя ваше плечо, вашу поддержку. Я баллотируюсь на пост мэра Киева", - сказал Притула.

С начала российско-украинской войны занимается волонтерством (собирает финансовую помощь и доставляет ее украинским военным на восток - Gazeta.ua). Часто посещает прифронтовые районы. В начале 2020 года Притула передал армии около 40 млн грн.

Ведущий юмористического шоу "Варяты", а с 2012 года креативный продюсер и ведущий телешоу "Кто сверху?". Притула выступал в роли ведущего национального отбора "Евровидение - 2017".

От первого брака у него есть сын Дмитрий. В 2015 году Сергей женился во второй раз с Екатериной Сопелник ( с ней шоумен познакомился на съемках телешоу - Gazeta.ua), а в 2017 году у них родилась дочь Соломия.