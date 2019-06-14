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пятница, 14 июня 2019 18:47

Гостиный двор надо вернуть громаде Киева, здание разрушается каждый день - депутат Муха

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Гостиный двор надо вернуть громаде Киева, здание разрушается каждый день - депутат Муха
Депутат Виктория Муха требует вернуть Гостиный двор громаде Киева.

Гостиный двор на Контрактовой площади надо передавать в собственность громады Киева, иначе этот памятник архитектуры можно потерять навсегда. Об этом в своем видеоблоге на Фейсбуке рассказала депутат Киевского городского совета, председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Виктория Муха.

Она сообщила, что совместно с депутатом Валентином Мондриевским они зарегистрировали проект решения Киевского городского совета - обращение к Кабинету министров по поводу неотложной безвозмездной передачи здания Гостиного двора в коммунальную собственность территориальной громады Киева.

"Сейчас здание находится в государственной собственности - на балансе Регионального отделения Фонда госимущества по Киеву. Городские власти готовы реставрировать памятник архитектуры за счет киевского бюджета. Это возможно только после передачи в коммунальную собственность", - отметила Муха.

Депутат напомнила, что в свое время киевская громада, неравнодушные активисты сделали большое дело - отстояли Гостиный двор и не позволили превратить его в торгово-офисный центр. Затем суд вернул зданию статус памятника архитектуры.

"Но сейчас на Гостиный двор грустно смотреть. Время идет и здание разрушается буквально каждый день. Стены трещат, рассыпаются, крыша разрушен пожаром. Окон нет. Внутри растет трава и сорняки. Сейчас надо сделать все, чтобы там были проведены противоаварийные и консервационные работы, а после этого - реставрация", - отметила она.

На сегодня уже отменено решение об отводе земли под реконструкцию здания под торгово-офисный центр. Также в ноябре 2017 года Киевсовет своим решением, соавтором которого стала Муха, дал согласие на бесплатное принятие Гостиного двора в коммунальную собственность. Тем же решением она обязалась использовать памятник национального значения по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность.

Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно обращался к правительству с просьбой согласовать проект распоряжения Кабмина о передаче Гостиного двора. В письмах за подписью городского головы говорится, что здание будет использоваться как объект социальной инфраструктуры, в частности для размещения Музея истории Киева.

Также была создана рабочая группа Комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информполитики по наработке предложений по концепции использования здания Гостиного двора. Возглавила эту группу Виктория Муха.

"Сейчас передача здания в коммунальную собственность остается одной из основных задач. Надеюсь, что Киевсовет обратится к правительству в ближайшее время. Нельзя медлить с этим. Потеря времени является критической для Гостиного двора. Совместными усилиями мы можем сделать все от нас зависящее, чтобы этот памятник архитектуры наконец стал украшением Контрактовой площади", - отметила Муха.

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14
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