Горнолыжный сезон на Протасовом Яру в столице стартует: какая стоимость зимних развлечений

В столичном горнолыжном спортивном комплексе Протасов Яр начинается сезон 2020-2021.

Открытие запланировано на 11-12 декабря, пишет "Новое время".

"Мы активно готовимся к открытию. На Протасове уже вовсю работают снежные пушки, поэтому заснежить малый склон мы планируем до выходных", - рассказал директор комплекса Юрий Ткач.

Фото: Facebook-страница Protasiv Yar

Тарифы на услуги следующие:

- вход на снег 80 грн в будние дни, 100 грн - в выходные и праздники;

- пользование подъемником: 20 грн за один подъем в будние, 35 грн - в выходные и праздники;

- прокат снаряжения: комплект лыжного и сноубордического снаряжения стоит 250-300 грн в день для взрослых, 200 грн - для детей;

- дневной абонемент для отдыхающих на 2 часа стоит 200 грн в будние, 300 грн - в выходные и праздники.

Протасов Яр - база олимпийской подготовки сборных Украины по горнолыжному спорту и сноубордингу, а также учебный и тренировочный центр детских и юношеских спортивных школ Киева.

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