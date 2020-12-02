Украинцы раскупают туры на зимние праздники: где отпраздновать Новый год в условиях локдауна

Особой популярностью на новогодние праздники у украинцев пользуется именно отдых на море. Фото: pixabay.com

Украинцы активно покупают экзотические туры на новогодние праздники. Несмотря на угрозу введения полного локдауна, путевки по некоторым направлениям уже полностью раскуплены.

В Украинской ассоциации туроператоров советуют консультироваться и поддерживать постоянную связь с туроператорами и турагентами, рассказывает Obozrevatel.

В ассоциации рассказали, что, говоря о заграничных странах, особой популярностью на новогодние праздники в украинцев пользуется именно отдых на море.

Граждане, которые не могут себе позволить тратить большие средства на тур, присматриваются к отдыху внутри страны. Это могут быть лыжи или катание на санках. Не только Карпаты, но и Львовщина предоставляет возможности горнолыжного отдыха: Славское, Драгобрат, Буковель. Вокруг есть поселки, где можно до 1 тыс. грн в сутки разместиться семьей.

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Авиасообщение в период локдауна, скорее всего, не будут прекращать. Рейсы в те страны, которые отрытые для украинцев, состоятся по расписанию.

Внутренние авиаперевозки также не должны закрываться. Кроме того, Укрзализныця обратилась к правительству с просьбой не отменять поезда на новогодние праздники, потому что достаточно большое количество билетов уже продана.

В Украине не будут вводить локдаун до 25 декабря, то есть до католического Рождества.