Гигантский провал образовался на столичной дороге

В Киеве на ул. Булаховского посреди дороги образовалась яма из-за аварии труб Киевводоканала.
Об этом сообщила КК "Киевавтодор".
"Около дома номер 36 работники дорожного-эксплуатационного управления Святошинского района обнаружили проседание покрытия", - говорится в сообщении.
На месте работала аварийная бригада Киевводоканала. Движение ограничили в крайней правой полосе.
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