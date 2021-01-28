Гигантский провал образовался на столичной дороге

В Киеве на ул. Булаховского посреди дороги образовалась яма из-за аварии труб Киевводоканала.

Об этом сообщила КК "Киевавтодор".

Фото: КК "Киевавтодор"

"Около дома номер 36 работники дорожного-эксплуатационного управления Святошинского района обнаружили проседание покрытия", - говорится в сообщении.

На месте работала аварийная бригада Киевводоканала. Движение ограничили в крайней правой полосе.

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