Два барана: маршрутчики подрались за место на остановке: видео

В Киеве подрались водители маршруток. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Красном Хуторе два водителя маршрутных такси устроили драку, потому что не могли поделить остановку общественного транспорта.

Об этом в Fcebook сообщил "Киев Оперативный".

"Водители маршруток не поделили остановку и, как два барана, начали харкаться и толкаться. Культура аж прет", - говорится в сообщение

На кадрах видно, что водители сначала словесно выясняли отношения, потом начали плеваться. Вскоре прибегли к физическому насилию. Один из них даже дрался ногами.

Драку прекратил мужчина, который все это время пытался успокоить водителей.

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В Киеве на просп. Победы водитель маршрутного такси, нарушивший правила карантина, устроил драку с патрульными. В салоне количество пассажиров превысило допустимое, что и стало причиной остановки транспорта.