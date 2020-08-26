Дистанционный скрининг температуры. В "Борисполе" заработала система за 1 млн грн

В аэропорту "Борисполь" заработала система температурного скрининга. Она помогает пограничникам бесконтактно выявлять пассажиров с симптомами лихорадки.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

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Пассажиропоток в международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского уменьшился почти на 80%, что существенно отличается от прошлого года. В июле 2020-го аэропорт обслужил 52,4 тыс. пассажиров, что на 79,7% меньше, чем в июле 2019-го