 
Ексклюзивы
1/5
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 423
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 999
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2637
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1773
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 315
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 432
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1989
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 630
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Фото
Все фото
3
3
3
3
4
В авто были несовершеннолетние: сообщили подробности смертельной аварии под Киевом
В авто были несовершеннолетние: сообщили подробности смертельной аварии под Киевом
Дистанционный скрининг температуры. В &quot;Борисполе&quot; заработала система за 1 млн грн
Дистанционный скрининг температуры. В "Борисполе" заработала система за 1 млн грн
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
Убийство женщины в съемной квартире: полицейские обнародовали фото и видео с места преступления
Убийство женщины в съемной квартире: полицейские обнародовали фото и видео с места преступления
Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов &quot;Схем&quot;
Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов "Схем"
Видео
Все видео
В Киеве бетономешалка протаранила 2 автомобиля
В Киеве бетономешалка протаранила 2 автомобиля
На Стене Памяти покажут фильм о ее создателях
На Стене Памяти покажут фильм о ее создателях
В Киеве открыли мурал, посвященный сыну Ивана Франко
В Киеве открыли мурал, посвященный сыну Ивана Франко
"Национальный корпус" прорвался к Офису президента
"Национальный корпус" прорвался к Офису президента
В столице произошла авария - подозревают сына чиновника
В столице произошла авария - подозревают сына чиновника
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 432
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 630
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5319
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3204
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6723
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1134
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
среда, 26 августа 2020 18:50

Дистанционный скрининг температуры. В "Борисполе" заработала система за 1 млн грн
3

  Комментировать

В аэропорту "Борисполь" заработала система температурного скрининга. Она помогает пограничникам бесконтактно выявлять пассажиров с симптомами лихорадки.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Данную систему передал Украине Европейский Союз
Фото: Госпогранслужба


"Это дает возможность мгновенно бесконтактно измерить температуру у пассажиров на расстоянии. 2 такие стационарные системы температурного скрининга Европейский Союз передал Госпогранслужбе. Общая стоимость оборудования составляет миллион гривень", - отметили в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине дают старт новому авиаперевозчику

Пассажиропоток в международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского уменьшился почти на 80%, что существенно отличается от прошлого года. В июле 2020-го аэропорт обслужил 52,4 тыс. пассажиров, что на 79,7% меньше, чем в июле 2019-го

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дистанционный скрининг температуры. В "Борисполе" заработала система за 1 млн грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

Запретили деятельность партии, готовившей переворот

"Люди хотят хлеба, но есть страшнее голод - недостаток любви" - мать Тереза

Боятся грозы и умеют считать: назвали неизвестные умения собак

Немецкая диверсионная группа перешла польскую границу

Хазяин Кремля убежал из Москвы

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 15300
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 14022
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 10125
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей Просмотров: 9432
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 8748
Новости Киева
В авто были несовершеннолетние: сообщили подробности смертельной аварии под Киевом
В авто были несовершеннолетние: сообщили подробности смертельной аварии под Киевом
3
 Просмотров: 108
Сбил с третьего раза: пострадавшие курсантки рассказали подробности аварии
Сбил с третьего раза: пострадавшие курсантки рассказали подробности аварии Просмотров: 1503
Алкоголь в 1,5 раза превышал норму: новые подробности о майоре, искалечившем курсанток
Алкоголь в 1,5 раза превышал норму: новые подробности о майоре, искалечившем курсанток Просмотров: 603
ДТП с курсантками: одной из пострадавших могут ампутировать вторую ногу
ДТП с курсантками: одной из пострадавших могут ампутировать вторую ногу Просмотров: 684
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток Просмотров: 5454
Больше всего комментируют
3
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
2
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году
2
Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей
2
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
Голосов: 6177
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua