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пятница, 14 августа 2020 14:15

Без отпусков: аэропорт "Киев" показал активность перелетов украинцев

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Пассажиропоток в международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского уменьшился почти на 80%, что существенно разнится с прошлым годом.

В июле 2020-го аэропорт обслужил 52,4 тыс. пассажиров, что на 79,7% меньше, чем в июле 2019-го, сообщили на официальном сайте аэропорта.

Автор: iev.aero
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"Количество рейсов в июле 2020 года составило 1314 на прилет и вылет, что на 52% меньше аналогичного периода в 2019 году. Международные рейсы - 1049, внутренние - 265. Наиболее популярные международные направления в июле 2020 - Варшава, Тиват, Лондон, Минск, Даламан, Вроцлав, Бодрум, Тирана. Внутренние направления, пользовавшиеся популярностью, это Запорожье, Харьков, Кропивницкий", - говорится в сообщении.

Всего с начала 2020 года, за январь-июль аэропорт "Киев" обслужил 483,9 тыс. пассажиров, что на 69,6% меньше, чем в январе-июле 2019 года.

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Наиболее популярные международные направления с начала 2020 года - Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Мемминген (Германия), Таллинн (Эстония), Лондон (Великобритания), Будапешт (Венгрия), внутренние - Запорожье, Одесса, Львов.

Авиакомпания Wizz Air снова отменила рейсы из Украины в Эстонию через день после обновления. Все из-за роста количества новых случаев коронавирусной инфекции в Украине. Об этом пишет ERR.

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