Wizz Air отменил рейсы из Украины в Эстонию: в чем причина

Фото: wizzair.com Лоукостер Wizz Air возобновил перелеты из Киева, Львова и Харькова в Таллинн в минувший четверг

Авиакомпания Wizz Air снова отменила рейсы из Украины в Эстонию через день после обновления. Все из-за роста количества новых случаев коронавирусной инфекции в Украине.

Об этом пишет ERR.

Эстонское минэкономики позволяет авиасообщение со странами, где коэффициент заболеваемости коронавирус последние 14 дней не превышает 25 случаев на 100 000 населения.

Украинская статистика, полученная за 31 июля превысила показатель в 28 Из-за этого субботний и воскресный рейс пришлось отменить.

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Напомним, лоукостер Wizz Air возобновил перелеты из Киева, Львова и Харькова в Таллинн в минувший четверг, после того, как украинский показатель составил 24,5.

Turkish Airlines после 4,5 месяца карантина возобновила прямые регулярные рейсы из Стамбула в Харьков. Самолеты Turkish Airlines будут прибывать в Харьков 4 раза в неделю.