Covid-19 в Киеве: какой район в лидерах по количеству инфицированных

По состоянию на 30 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1131 человека. Вчера болезнь диагностировали у 953 больных. Подтвержденных случаев заболевания - 110 139.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболели также 35 медиков

"В больницы столицы госпитализировали 75 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 839 человек. Всего коронавирус преодолели 38 856 жителей Киева. Умерли 22 человека. Всего жертвами Covid-19 стали 1897 киевлян", - отметил глава столицы .

Подхватили недуг:

- 659 женщин в возрасте от 19 до 91 года,

- 414 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет,

- 21 девочка от 2 до 17 лет и 37 мальчиков от 1 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 220, в Днепровском - 188, в Деснянском районе - 138 случаев.

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За последние сутки в Украине обнаружили 7986 новых больных коронавирусом. Из них детей - 272, медработников - 453. По состоянию на утро 30 декабря имеем 1 045 348 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.