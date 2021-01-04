Часть Киева на этой неделе останется без света - список адресов

В Киеве на этой неделе отключат электроэнергию. Фото: ДТЕК

С 4 по 10 января в Киеве ожидается отключение электричества в связи с ремонтными работами сетей и подстанций.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети".

"Многие работы в сетях невозможно проводить без выключения электроэнергии, так как от этого зависит безопасность людей, которые ремонтируют оборудования. Плановые отключения - это самый эффективный способ проводить техническое обслуживание и модернизацию электросетей. Благодаря этому значительно уменьшается аварийность сетей", - говорится в сообщении.

Работы будут проводиться по адресам:

- Ватутина 4, 4-Б, 6, 6-А, 7, 8, 8-А, 8-Г, 10, 10-А, 10-Б, 11, 12-А;

- Житомирское шоссе;

- ул. Монтажников;

- ул. Курнатовского 6, 6А, 6-Б;

- Стальского 26-А, 28, 28-А;

- Котельникова, 95.

Полный график отключений света на январь 2021 года и перечень адресов можно посмотреть по ссылке.

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