Антивандальные турникеты появятся еще на одной станции метро Киева

На станции метро Харьковская заменят старые турникеты. Фото: КГГА

С 26 по 29 января не будет работать вестибюль №1 станции метро Харьковская в Киеве.

Старые турникеты заменят на контрольно-пропускные пункты нового образца, сообщила пресс-служба метрополитена.

"Новые контрольно-пропускные пункты, которые устанавливают, поддерживают все современные способы оплаты проезда. В частности QR-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турникеты, которые не перескочить, установили в 2 вестибюлях столичного метро

Современные антивандальные турникеты уже работают на станциях Площадь Льва Толстого, Сырец и Героев Днепра.