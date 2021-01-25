Антивандальные турникеты появятся еще на одной станции метро Киева

С 26 по 29 января не будет работать вестибюль №1 станции метро Харьковская в Киеве.
Старые турникеты заменят на контрольно-пропускные пункты нового образца, сообщила пресс-служба метрополитена.
"Новые контрольно-пропускные пункты, которые устанавливают, поддерживают все современные способы оплаты проезда. В частности QR-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку", - говорится в сообщении.
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Современные антивандальные турникеты уже работают на станциях Площадь Льва Толстого, Сырец и Героев Днепра.
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