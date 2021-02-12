Андреевскую церковь закрыли

Андреевскую церковь временно закрыли из-за непогоды. Фото: Александр Ткаченко

В Киеве Андреевскую церковь временно закрыли из-за ухудшения погодных условий.

Возобновит работу церковь в субботу, 13 февраля, надеются работники.

"Андреевскую церковь пришлось закрыть из-за снежных заносов. Расчистить их до конца рабочего дня не удастся, потому что непогода не утихает", - рассказал собеседник "Укринформу".

Если ночью будет наблюдаться значительное количество осадков, открытие придется отложить.

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12 декабря прошлого года официально открыли Андреевскую церковь после 5-летней реставрации. 13 декабря в храме провели первую церковную службу после перерыва на реставрацию.