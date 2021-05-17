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"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"

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&quot;Я вам не Черновецкий&quot; - Кличко обратился к &quot;последователям Януковича&quot;
Кличко потребовал от правоохранителей отчета о статусе дел, переданных КГГА. Фото: klichko.org

Столичные власти требуют от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передала документы по результатам аудитов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, городские власти регулярно проводят аудиты. В частности, с 2015 года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита провел 385 проверок и передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита.

Кличко уточнил, что по имеющейся информации, по этим материалам зарегистрировали 168 уголовных производств или материалы приобщили к делам, возбужденным ранее. По всем уголовным производствами правоохранители подготовили 52 сообщения о подозрении. По 27 - передали обвинительные акты в суд.

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"Но вопрос: какова ситуация с другими делами? Потому что сегодня проверки и обыски осуществляют преимущественно по тем материалам, что передали мы сами. По некоторым делами город передал материалы еще два года назад. Например, по Департаменту соцполитики. А некоторые коммунальные предприятия и структурные подразделения уже предоставляли документы по требованию правоохранителей. Сейчас они пришли искать снова. Теперь берут копии тех документов, которые есть в правоохранительных органах" , - отметил Кличко.

Он добавил, что события, которые разворачиваются вокруг городской власти в последние недели, выглядят "ангажированной акцией, подготовленной впопыхах".

"Скажу одно: вы сейчас проворачиваете ту же схему, что делал Янукович с Черновецким. Ибо "креативные" юристы этой спецоперации - те же. Но учтите: я вам не Черновецкий. А вот вы - таки последователи Януковича. Помните, где он сейчас?", - резюмировал мэр.

Напомним, столичная прокуратура и фискалы продолжают серию обысков в помещениях КГГА и частных предприятий. В частности, обыски уже прошли в коммунальных предприятиях Спецжилфонд, Киевзеленстрой, Киевавтодор, Киевгорсвет, Киевпастранс и Киевский метрополитен. Работников учреждений подозревают в коррупции касательно выделении земли, махинации на закупках, завладении средствами городского бюджета и уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба - миллионы гривен.

Виталий Кличко, комментируя действия правоохранительных органов и прокуратуры, заявил о давлении на столичную власть и на него лично. "Правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в "махровые" времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к руководителям. Это какие-то налеты", - сказал мэр на заседании Киевсовета.

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