5 заведений Киева соревнуются за "лучший интерьер"

На международную премию в области лучших дизайнов интерьера Restaurant & Bar Design претендуют 5 столичных заведений. Кроме них, в списке вероятных победителей есть кафе из Кременчуга и ресторан из Одессы.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте конкурса.





Фото: restaurantandbardesignawards.com

Среди заведений Киева претендуют на победу: Liberty Diner, Takava, Khlebnyi, Rose-Mary и China Ma.

Всего в шорт-лист вошли семь украинских кафе и ресторанов. Премию будут вручать в Лондоне осенью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина

Послабление строгого карантина в Киеве позволило ресторанам оптимизировать свою работу после долгого и убыточного простоя. Так 5 ресторанов Киева уже принимают посетителей.