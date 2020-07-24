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пятница, 24 июля 2020 14:05

5 интересных ресторанов Киева, куда стоит сходить после карантина
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Ослабление строгого карантина в Киеве позволило ресторанам оптимизировать свою работу после долгого и убыточного простоя. Среди них - как долгожданные возвращения, так и абсолютные новинки, - пишет НВ.

Настоящий бум этим летом в столице - фудхоллы и фудзоны. За всю историю существования ресторанной индустрии в Киеве, их сейчас больше всего.

"Бухта Food Station"

Где: Почтовая площадь 3А
Когда: с 12:00 до 23:00 на Почтовой площади
с 10:00 до 20:00 в Unit.City

Автор: The Village Украина
  "Бухта Food Station"
"Бухта Food Station"

Настоящей гастрономической жемчужиной этого лета, стала Бухта Food Station, которая открылась в начале июля у Речного вокзала на второй сезон, запустив новые форматы. В этом году вместо привычных шашлыков, готовят американское барбекю и делают акцент на азиатскую кухню и стритфуд. Всего в Бухте - 10 локаций с едой на разные вкусы и финансы. Бухта - это новый проект основателя фестиваля уличной еды Ulichnaya Eda Романа Тугашева. Кроме Почтовой площади, фудзона открылася на террасе ТРЦ River Mall, а новый поп-ап Бухты появился на территории Unit.City.

"Mimosa Brooklyn Pizza"

Где: улица Басейна
Когда: с 09:00 до 23:00

Автор: reston.ua
  "Mimosa Brooklyn Pizza"
"Mimosa Brooklyn Pizza"

Ресторан Мимоза открыла свои двери через семь месяцев после пожара - 18 июля. Он расположен на Бессарабке в центре Киева, специализируется на итальянский (и не только) кухни, коктейлях и завтраках. Первую Мимозу открыли Игорь Сухомлин и Валерий Гальперин в 2017 году. А в 2019 году в заведении произошел пожар. Сейчас ресторан полностью возобновил работу, а слайсы пиццы можно попробовать не только в пиццерии, но и на кортах Bro Market по соседству.

"Чайка"

Где: улица Басейна, 5Б
Когда: с 12:00 до 23:00, кухня работает до 22:00

Автор: The Village Украина
  "Чайка"
"Чайка"

Чайка - новое заведение от Игоря Сухомлина и Валерия Гальперина, сразу получило славу очень популярного кафе греческой кухни на Бассейной рядом с Mimosa Brooklyn Pizza. Это перезапуск бистро Forever Young, которое рестораторы презентовали в 2019 году. Вместо голубцов с креветками в меню теперь дзадзыки, оливки и пита с бараниной. В кафе довольно обширная винная карта: домашнее греческое вино, коктейли и греческий бренди узо. Шеф-повар Чайки - Олег Шкапенко, бывший шеф ресторанов Holy Chick и The Burger Mexico.

"Дилетант"

Где: улица Юрковская, 57/17
Когда: будни с 8:30 до 22:00
выходные с 9:30 до 22:00

Автор: The Village Украина
  "Дилетант"
"Дилетант"

Дилетант - это премьерное кафе известного архитектора Славы Балбека. Его бюро занималось дизайном многих известных киевских заведений, например Сто лет тому вперед, Kyiv Food Market, Bursa и The Cake. Новое заведение открылось на Подоле в июне. В меню посетителям предлагают: супы, сэндвичи, салаты, круассаны, десерты и коктейли. Завтрак целый день. Руководит кафе Саша Боровский, работавший в Косатке и First Point.

"Dvor76 "

Где: улица Большая Васильковская, 76-Б
Когда: с 12:00 до 21:00

Автор: The Village Украина
  "Dvor76"
"Dvor76"

После годового перерыва, кафе Dvor76 возобновило работу в дворике возле Олимпийской. Это заведение со здоровым и вегетарианским меню, кофе, смузи, пивом и сидром. Так же заведение специализируется и на интересном досуге: кинопоказы и сеансы йоги от студии Fox Yoga. Кафе открыло свои двери в начале лета, и планирует принимать гостей до наступления октябрьских холодов.

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Рестораторы рассказали, сколько потеряли заработка во время карантина. После восстановления полноценной работы 54% заведений общественного питания просели по выручке в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

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