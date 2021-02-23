10 сломанных ребер: рассказали о состоянии женщины, на которую упала ледяная глыба

Падение глыбы льда на женщину обернулось сломанными ребрами и проткнутым легким. Фото: УНИАН

58-летняя Светлана, на которую упала ледяная глыба со снегом, находится в больнице.

Угрозы жизни нет, но предстоит операция и длительная реабилитация, пишет "Сегодня".

"Вы не представляете, насколько это было ужасно больно. Я не могла даже сказать: "Вызовите, пожалуйста, "скорую". Я просто кричала. У меня сломаны 10 ребер, сломана ключица, сломанная лопатка, сломаны 2 позвонка и проткнутое легкое", - рассказала пострадавшая.

Женщина почти неподвижна. По прогнозам медиков, на восстановление потребуется около полугода.

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Ледовые образования способны травмировать и даже убить. Головные уборы не спасут от травм. Основной совет: по возможности не ходить под домами.

"Это можно сравнивать с холодным оружием и с ударом топора. Удар может быть такой силы, что может раздробить кости черепа", - сказал врач.

Травмировалась женщина в Голосеевском районе Киева 21 февраля. Вход в магазин для нее обернулся многочисленными ушибами и переломами. На голову ей упала смесь из снега и льда.