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пятница, 05 ноября 2021 19:14

Выбираем гидравлический переходник: что следует учесть (PR)

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Сегодня в разных отраслях промышленности широко применяется оборудование высокого давления, позволяющее подавать жидкости и газы с большим напором. Для транспортировки рабочих веществ используются специальные рукава высокого давления, для соединения которых используются крепкие и надежные фитинги. Но существует еще один вид соединительных деталей гибких гидравлических и пневматических трубопроводов – адаптеры, предназначенные для соединения РВД с контролирующими, измерительными и другими устройствами.

Одним из наиболее популярных видов продукции на мировом рынке считаются гидравлические переходники Hydroscand. Шведская компания занимается производством надежного оборудования и комплектующих для гидравлических и пневматических систем. В каталоге представлены адаптеры для РВД и промышленных шлангов разного назначения, что позволит каждому потребителю подобрать соответствующие соединительные детали для конкретных гибких трубопроводов.

Интернет-магазин гидравлики Hydroscand предлагает переходники РВД, для изготовления которых используются разные материалы: углеродистая и нержавеющая сталь, латунь – по требованию заказчика могут использоваться и другие материалы. Каждая деталь проходит самые строгие практические испытания, при которых подтверждается устойчивость к появлению поверхностных и внутренних трещин.

Назначение переходников для РВД

 

Адаптеры для рукавов высокого давления предназначены для выполнения следующих задач:

• обеспечение перехода между шлангами с разным диаметром резьбы;

• обеспечение поворотной трансформации сплошных резьб;

• соединение резьбовых рукавов или гибких труб с различными компонентами (клапаны, насосы, цилиндры и др.);

• облегчение перехода между резьбовыми соединениями разных типов;

• обеспечение различных переборных соединений для рукавов высокого давления;

• устройство трубного или рукавного ответвления с применением Т-образных соединителей;

• уплотнение труб, рукавов или резьбовых входов;

• облегчение поворота гидравлических или пневматических шлангов с литыми резьбами.

Разновидности и критерии выбора переходников для РВД

Есть разные виды адаптеров для гидравлических шлангов, которые классифицируются по нескольким параметрам. Так, переходники могут выполняться с разными резьбовыми соединениями:

• дюймовой трубной резьбой G BSP (с уплотняющим конусом 60°);

• трубной метрической DKOL/DKOS, CEL/CES (с уплотняющим конусом 24°);

• американской UNF JIC или ORFS (JIC выполняется с конусом 74°, ORFS имеет уплотнительное кольцо с круглым сечением);

• метрической советской (с универсальным конусом);

• дюймовой NPT (с уплотнением по резьбе);

• во фланцевое соединение SAE (уплотнение по плоскости).

В зависимости от типа исполнения адаптеры бывают прямыми, редукционными, угловыми, в виде тройников, крестовин, заглушек. Уплотнение гидравлических переходников может производиться тремя способами:

• корпусное (с помощью резиновых, медных, металл-резиновых уплотняющих колец);

• по конусу (уплотнение за счет конусных поверхностей);

• резьбовое (с помощью конусной резьбы или резьбового уплотнителя).

Купить гидравлическое оборудование можно в "Гидросканде". Интернет магазин является официальным дилером шведского производителя в Украине, поэтому предлагает только качественные, оригинальные переходники с длительной гарантией по наиболее привлекательным ценам. Дополнительно "Гидросканд" предлагает скорую доставку фитингов для рукавов высокого давления в любые города Украины, а также предоставляет услугу сервисного обслуживания комплектующих для гидравлики.

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Дата
05
ноября

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