Впечатляющий дизайн квартиры-студии: как совместить цвета в интерьере

Фото: facebook.com/OV2.design

Для гармоничного дизайна в квартире-студии, ее следует оформить в одинаковых цветах по всем комнатам. Чтобы не была скучной, можно совместить не более трех оттенков. Так сделали в столичной квартире на 195 м2, где выдержаны серый, коричневый и молочный цвета.

Об этом пишут дизайнеры в Фейсбук

Первое, что привлекает внимание, это окно у рабочей зоны кухни. Там разместили барную стойку и обеденный стол. Также есть большой диван, уютный камин и ТВ. Это идеальное место для встречи с друзьями или релаксации.

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В 3 спальнях использованы светлые оттенки, деревянные элементы, лаконичные и функциональные мебель. Они поддерживают стилистику всего дома

В этом проект две детские комнаты - для мальчика и девочки. В комнатах использовали в виде акцента обои, которые задают настроение и круто дополняют интерьер.

Дизайн санузлов создает благоприятную атмосферу, в которой чувствуешь себя максимально комфортно.

В малой квартире принято сочетать спальню и гостиную. Само помещение разделить на несколько функциональных зон. Это лучше, чем жилая площадь с перегородками. В первую очередь выбрать стиль, вариант отделки стен и пола, продумать оформление окон, качество текстиля. Если процесс обустройства будет стихийным и непродуманным, на эстетичность и комфорт в результате рассчитывать трудно.