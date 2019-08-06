Во-первых, это удобно: почему украинцы все чаще покупают сантехнику в интернет-магазинах

Спрос на сантехническое оборудование в интернет-магазинах стремительно растет. Количество желающих заказать новую ванну, стильную мебель для санузла, эргономичный унитаз или удобный смеситель для кухонной мойки даже не выходя из дома увеличивается с бешеным темпом.

Пользователи, которые с предвзятостью или чрезмерной осторожностью относятся к онлайн-шопингу, остаются в меньшинстве. Откуда растут ноги у этой тенденции? Попробуем выяснить немного ниже.

Онлайн-покупки в тренде: преимущества шопинга в интернет-магазинах

Во-первых, это удобно. Возможность заказывать неограниченное количество товаров, не отвлекаясь от повседневных дел — одна из самых заветных желаний современных домохозяек и не только. Никаких громоздких колясок и неудобных корзин — только виртуальная корзина, куда, безусловно, влезет даже самый габаритный товар.

Во-вторых, это быстро. Для того, чтобы купить обычный смеситель или шланг в магазине розничной торговли, нужно потратить не менее 2-3 часа (с учетом затрат времени на путь до магазина и поиски оптимального варианта). В режиме онлайн на идентичную процедуру иногда хватает всего несколько минут. И все это — благодаря удобному и понятному интерфейсу интернет-магазинов.

В-третьих, это легко. Процедура заказа сантехнического оборудования в интернете отличается легкостью и понятностью. Например, интернет-магазин сантехники domospa для совершения покупки предлагает просто заполнить стандартизированную форму и выбрать максимально удобный способ оплаты и доставки товара.

В-четвертых, это актуально. Традиционный шопинг постепенно отходит на второй план. По официальным статистическим данным, большинство современных интернет-пользователей готова навсегда отказаться от привычных походов в торговые центры и супермаркеты в пользу торговых площадок, функционирующих в режиме онлайн. По мнению ценителей виртуального шопинга, в ближайшее время в интернете быстро и без очереди можно будет заказывать абсолютно все: от продуктов питания до различных услуг вроде маникюра или укладки.

В-пятых, это безопасно. Безопасность виртуальных покупок не вызывает сомнения при условии их осуществления в надежных, проверенных временем и покупателями магазинах. Сегодня почти каждый топовый производитель сантехники прикладывает максимум усилий, чтобы создать свое интернет-представительство с бесплатными консультациями, информативным каталогом и удобным пользовательским интерфейсом.

Итак, украинцы с удовольствием покупают сантехнику в интернет-магазинах именно из-за ряда существенных преимуществ последних по сравнению с традиционными точками розничной торговли.