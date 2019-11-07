Удивительные муралы, реалистичность которых поражает

Фото: brightside.me

Уличное искусство оживляет серый город, заставляет унылые бетонные строения заиграть яркими красками. Некоторые работы настолько искусно выполнены, что привлекают внимание даже тех, кто обычно ничего вокруг себя не замечает. Прохожим не остается ничего другого, как замереть на месте и любоваться этими произведениями искусства.

Подборку невероятных муралов, которые завораживают мастерством своего исполнения и придают обычным каменным стенам настоящей художественной ценности, представил портал Bright Side.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как из будущего: новостройка поражает причудливой формой и футуристическим интерьером

Популярность стремительно набирают 3D-полы. Впервые такую технологию применили для оформления офисов, торговых центров и гостиниц. Сегодня же появляется все больше желающих иметь такое напольное покрытие и в своем доме. Выбор тем для 3D-полов достаточно широк. Наибольшей же популярностью пользуются изображения океана.