 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 369
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 783
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1881
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2133
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 4995
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1638
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 990
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5418
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 738
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6723
Фото
Все фото
19
14
11
15
10
Удивительные муралы, реалистичность которых поражает
Удивительные муралы, реалистичность которых поражает
Золото и кристаллы Сваровски: особняк с царским интерьером выставили на продажу по солидной цене
Золото и кристаллы Сваровски: особняк с царским интерьером выставили на продажу по солидной цене
Звезда &quot;Голодных игр&quot; со скидкой продает свое люксовое жилье
Звезда "Голодных игр" со скидкой продает свое люксовое жилье
Мужчина соорудил из контейнеров дом мечты
Мужчина соорудил из контейнеров дом мечты
Оригинальный декор: 20 идей использования старых игрушек
Оригинальный декор: 20 идей использования старых игрушек
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 990
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 756
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3501
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2016
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 1044
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
четверг, 07 ноября 2019 14:39

Удивительные муралы, реалистичность которых поражает
19

  Комментировать

Настенные изображения превращают мрачные бетонные стены в объект искусства.
Фото: brightside.me
Настенные изображения превращают мрачные бетонные стены в объект искусства.
Настенные изображения превращают мрачные бетонные стены в объект искусства.
Настенные изображения превращают мрачные бетонные стены в объект искусства.
Настенные изображения превращают мрачные бетонные стены в объект искусства.

Уличное искусство оживляет серый город, заставляет унылые бетонные строения заиграть яркими красками. Некоторые работы настолько искусно выполнены, что привлекают внимание даже тех, кто обычно ничего вокруг себя не замечает. Прохожим не остается ничего другого, как замереть на месте и любоваться этими произведениями искусства.

Подборку невероятных муралов, которые завораживают мастерством своего исполнения и придают обычным каменным стенам настоящей художественной ценности, представил портал Bright Side.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как из будущего: новостройка поражает причудливой формой и футуристическим интерьером

Популярность стремительно набирают 3D-полы. Впервые такую технологию применили для оформления офисов, торговых центров и гостиниц. Сегодня же появляется все больше желающих иметь такое напольное покрытие и в своем доме. Выбор тем для 3D-полов достаточно широк. Наибольшей же популярностью пользуются изображения океана.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Удивительные муралы, реалистичность которых поражает». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
ноября

Заключили военное соглашение с Польшей

Россияне изменили отношение к украинскому правительству

Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России

Договорились о новой линии разграничения фронта

Студенты пропустили военный парад на Крещатик

Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

Самое читаемое
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
14
 Просмотров: 19269
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 13266
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 12168
Одесса попрощалась с убитой Дарьей Дробот
Одесса попрощалась с убитой Дарьей Дробот
5
 Просмотров: 10575
Правительство ожидает дешевого доллара: какой курс заложили в бюджет
Правительство ожидает дешевого доллара: какой курс заложили в бюджет Просмотров: 9288
Дом
Золото и кристаллы Сваровски: особняк с царским интерьером выставили на продажу по солидной цене
Золото и кристаллы Сваровски: особняк с царским интерьером выставили на продажу по солидной цене
14
 Просмотров: 702
Звезда "Голодных игр" со скидкой продает свое люксовое жилье
Звезда "Голодных игр" со скидкой продает свое люксовое жилье
11
 Просмотров: 576
Мужчина соорудил из контейнеров дом мечты
Мужчина соорудил из контейнеров дом мечты
15
 Просмотров: 4644
Оригинальный декор: 20 идей использования старых игрушек
Оригинальный декор: 20 идей использования старых игрушек
10
 Просмотров: 1440
Настоящие фанаты Хэллоуина: показали потрясающие варианты праздничного декора
Настоящие фанаты Хэллоуина: показали потрясающие варианты праздничного декора
29
 Просмотров: 1494
Больше всего комментируют
18
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Кличко обвиняют в госизмене
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
4
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
3
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 748
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua