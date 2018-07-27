Суперскидка: Селена Гомес продает роскошный особняк по заниженной цене

Фото: thesun.co.uk

Американская певица Селена Гомес выставила на продажу свой огромный техасский дом стоимостью более 3 млн долларов. Чтобы привлечь покупателей, поп-звезда снизила цену на целых 336 тыс.

За последний месяц это уже второй дом, с которым Гомес решила распрощаться. Пишет известное британское издание TheSun.

Особняк состоит из 2 этажей. Здесь есть 6 спален, просторная гостиная со сводчатым потолком и каменным камином, домашний кинозал, роскошная кухня, столовая и музыкальная студия. Общая площадь дома составляет 930 кв. метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жилье за 18 млн евро: Робби Уильямс приобрел роскошный особняк в Малибу

На территории поместья обустроено уличную кухню, крытую зону отдыха, огромный бассейн и частное поле для гольфа. Есть также гараж, рассчитанный на 8 автомобилей.

Ранее рассказали, что не так давно Селена Гомес выставила на продажу дом в Калифорнии. Свое бунгало Studio City поп-звезда оценила в 2,79 млн долларов, что почти на 550 тыс. больше, чем цена, за которую она его приобрела.