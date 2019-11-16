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среда, 20 ноября 2019 00:20

Стильная роскошь: показали впечатляющий поместье Бэкхемов
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Фото: dailymail.co.uk

Семья Бекхэмов показала впечатляющий дом. Он окружен деревьями и находится на зеленом холме, с которого открывается роскошный вид на город.

На территории этих владений находится открытая кухня для барбекю, стеклянный винный погреб, поле для гольфа, бассейн, окруженный пальмами, камин с зоной отдыха и даже комплекс с частным кинотеатром.

Внутри дома находится шесть спален, девять ванных комнат, тренажерный зал и большая гардеробная, а общая площадь поместья составляет до 11000 квадратных метров.

Пол в доме сделана из белого мрамора и дерева, а весь интерьер выполнен в черно-белых оттенках.

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Во Флориде завершили строительство нового корпуса гостинично-развлекательного комплекса Семинол Хард Рок. Построили его в форме гитары.

Высота нового корпуса составляет 122 метра. Стены его сделали стеклянными.

dailymail.co.uk
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