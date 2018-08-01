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Ш-профиль алюминиевый - универсальный и востребованный материал

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Ш-профиль алюминиевый - универсальный и востребованный материал
Ш-профиль алюминиевый простой в монтаже. При необходимости может использоваться повторно. Легко поддается обработке. Фото: DOSKA.io

Ш-профиль отнюдь не является новинкой рынка материалов – впервые данное изделие было изготовлено в качестве направляющего элемента для вручную сделанной мебели еще несколько веков назад. С тех пор спектр применения Ш-профиля значительно расширился, как, впрочем, и вариативность материалов изготовления этой детали. Так, на сегодняшний день при создании Ш-профилей чаще всего используются такие материалы как:

- алюминий;

- полистирол;

- ударопрочный пластик;

- дерево.

Каждый из указанных материалов изготовления обладает как рядом преимуществ, так и недостатками. Выбор Ш-профиля из определенного материала напрямую зависит от целей его использования. Кроме того, что производители предлагают профиль из различных материалов, он также может иметь разные размеры, цвет, комплектацию и форму.

Ш-профиль алюминиевый: плюсы выбора

Безусловно, наиболее востребованным материалом для изготовления Ш-профилей на сегодняшний день является легкий металл алюминий, который обладает уникальными технико-эксплуатационными характеристиками:

- Ш-профиль алюминиевый прост в монтаже. При необходимости может использоваться повторно. Легко поддается обработке.

- Обладает небольшим удельным весом, что значительно облегчает транспортировку таких профилей и, снова же, установку.

- Простота в уходе – изделия из алюминия не боятся чистящих средств, устойчивы к влаге и воде, перепадам температур.

- Ш-профили из алюминия не подвержены коррозии.

- Экологическая безопасность и гигиеничность алюминия также важна – ведь профиль из него используется для создания мебели и других элементов интерьера домов и квартир.

- Доступная цена. Вся алюминиевая продукция, включая и Ш-профиль, стоит относительно недорого.

- Эстетичность.

- Прочность.

- Долговечность.

- Надежность.

Сферы использования

Мебельная промышленность, производство окон и дверей, конструирование рекламно-выставочного и торгового оборудования, сфера дизайна – это основные отрасли - потребители Ш-профиля алюминиевого.

Как уже было сказано, данный вид стандартного профиля используется при изготовлении мебели в качестве направляющего элемента. Также может выполнять декоративную функцию.

При отделке стен и потолков Ш-профили помогают закрыть щели или кромки, которые образовались после покраски. Важно, что Ш-профиль способен создать надежную защиту декоративной отделки помещений от последствий возможных механических повреждений, грибка, сквозняков, сырости.

Источник: Furnicom

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Дата
01
августа

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