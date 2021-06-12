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понедельник, 14 июня 2021 12:05

Сочная кухня: как совместить салатовый цвет в интерьере
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Особенности салатового цвета в дизайне кухни
Фото: remontbp.com
Особенности салатового цвета в дизайне кухни
Особенности салатового цвета в дизайне кухни
Особенности салатового цвета в дизайне кухни
Особенности салатового цвета в дизайне кухни

Яркая зеленая палитра создает умиротворяющую атмосферу на кухне. Подходит для комнат, где не хватает солнечного тепла и близости с природой. Этот цвет не раздражает, не утомляет, не вызывает негативных эмоций.

К ключевым преимуществам относится способность визуально расширять помещения и сочетать интерьер с мебельными гарнитурами в разном стиле. Недостатками лайм оттенка считается чрезмерное спокойствие, что в монохромных вариациях оформления может выглядеть скучно. В этом случае следует разбавлять общую картину другими цветами или более яркими акцентами.

Лайм оттенок предусматривает легкость, поэтому наиболее удачным решением в этом случае станут модели гарнитуров с прямыми или чуть скругленными линиями.

Обои для такой кухни должны быть кремового, персикового, бежевого, светло-голубого или изумрудного цвета с наличием незаметной текстуры, или спокойного рисунка, которые благодаря своей лаконичности не "ухудшат" помещение.

Специалисты советуют обратить внимание на однотонные варианты занавесок или с ненавязчивыми рисунками. Цвет штор должен максимально сочетаться с цветом других деталей декора, но не сливаться с цветом стен.

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Монохромность дизайна быстро надоедает, поэтому надо добавлять другие оттенки. Это может быть тандем синего цвета, небесного, фиалкового, лавандового, сиреневого или сочетание предложенных оттенков с белым. Главное - гармония и отсутствие ярких вкраплений.

Идея совместить в интерьере лайм и кремовый шикарно выглядит в помещениях с небольшой площадью или кухнях с угловым расположением гарнитура. Дополнительно рекомендуется использование белых или золотистых деталей.

Кухня с черным холодильником выглядит стильной. Видно, что ее владельцы открыты к экспериментам. С помощью этого цвета можно создать по-настоящему шикарную обстановку.

Грамотное использование черного в интерьере будет говорить о том, что его хозяину присуще чувство стиля, изысканный вкус, стремление к индивидуальности, а в некоторых случаях и к респектабельности. Все зависит от того, насколько вы проявляете свою фантазию и креативность.

remontbp.com
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14
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