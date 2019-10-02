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среда, 02 октября 2019 23:28

Сказочная красота: показали балконы, утопающие в цвету
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Цветы сделают привлекательным самый непримечательный балкон.
Фото: mydesiredhome.com
Цветы сделают привлекательным самый непримечательный балкон.
Цветы сделают привлекательным самый непримечательный балкон.
Цветы сделают привлекательным самый непримечательный балкон.
Цветы сделают привлекательным самый непримечательный балкон.

Лучший способ украсить балкон — высадить на нем растения. Сорта стоит выбирать цветущие: во время цветения они создадут по-настоящему сказочную атмосферу и превратят в красочный уголок рая даже наименее примечательный балкон. До начала и по окончании периода цветения тоже обеспечат привлекательный вид: зелень их будет выглядеть не настолько впечатляюще, как цветы, но тоже приятно для глаз.

Подборку идей для превращения балкона в красочный сад представил mydesiredhome.

Украсить цветами можно балкон любой площади. Если квадратных метров мало, предпочтение лучше отдать вьющимся цветущим растениям: такие легко удастся пустить плестись по перилам и прилегающим стенам, поэтому непосредственно на самом балконе места много они не займут.

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Комфортное место для отдыха можно обустроить даже на маленьком балконе. Главное — убрать оттуда все лишнее. Если ширина балкона позволяет, можно поместить на нем кресло или небольшой диван с одеялом, чтобы было где комфортно устроиться под одеялом и читать книги либо дремать на свежем воздухе. Если проход узковат, достаточно будет бросить на пол подушки.

mydesiredhome.com
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