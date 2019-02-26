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вторник, 26 февраля 2019 23:28

Роскошный особняк в стиле итальянского Ренессанса продают за 135 млн долларов
26

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Дом охватывает почти 2000 квадратных метров. Вид открывает на океан.
Фото: businessinsider.com.au
Дом охватывает почти 2000 квадратных метров. Вид открывает на океан.
Дом охватывает почти 2000 квадратных метров. Вид открывает на океан.
Дом охватывает почти 2000 квадратных метров. Вид открывает на океан.
Дом охватывает почти 2000 квадратных метров. Вид открывает на океан.

В американском штате Флорида продают поместье стоимостью 135 млн долларов. Находится люксовая недвижимость в курортном городе Палм-Бич. Занимает собой огромный участок на территории так называемого района миллионеров, прямо по соседству с частным клубом Дональда Трампа Mar-a-Lago.

Общая площадь поместья составляет 1900 квадратных метров. Построено оно в стиле итальянского Ренессанса, пишет businessinsider.

Вместе с имением в собственность покупатель получит частный пляж с причалом и пляжный коттедж. Всего в распоряжение новоиспеченного собственника перейдет прибрежная зона длиной 64 метра.

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Ранее показали экстравагантный особняк стоимостью $159 тысяч, проданный по баснословной скидке. Находится он в городе Пляж Хиллсбороу, штат Флорида. Район, в котором дом построили, имеет красноречивое название — Миля миллионеров. Это место представляет собой небольшой остров, который с одной стороны омывает залив, с другой — воды Атлантического океана. Сам особняк вмещает в себя 11 спален и 22 ванные. Общая площадь его составляет более 2700 квадратных метров.

businessinsider.com.au
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