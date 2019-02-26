Роскошный особняк в стиле итальянского Ренессанса продают за 135 млн долларов

Фото: businessinsider.com.au

В американском штате Флорида продают поместье стоимостью 135 млн долларов. Находится люксовая недвижимость в курортном городе Палм-Бич. Занимает собой огромный участок на территории так называемого района миллионеров, прямо по соседству с частным клубом Дональда Трампа Mar-a-Lago.

Общая площадь поместья составляет 1900 квадратных метров. Построено оно в стиле итальянского Ренессанса, пишет businessinsider.

Вместе с имением в собственность покупатель получит частный пляж с причалом и пляжный коттедж. Всего в распоряжение новоиспеченного собственника перейдет прибрежная зона длиной 64 метра.

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Ранее показали экстравагантный особняк стоимостью $159 тысяч, проданный по баснословной скидке. Находится он в городе Пляж Хиллсбороу, штат Флорида. Район, в котором дом построили, имеет красноречивое название — Миля миллионеров. Это место представляет собой небольшой остров, который с одной стороны омывает залив, с другой — воды Атлантического океана. Сам особняк вмещает в себя 11 спален и 22 ванные. Общая площадь его составляет более 2700 квадратных метров.