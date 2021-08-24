Пять обязательных вещей, которые нужно учесть в ремонте ванной комнаты

Фото: instagram.com/design_faynblat

Во время ремонта в ванной комнате, нужно предусмотреть не только будущий внешний вид помещения, но и технические моменты. Некоторые неучтенные детали могут привести к неудобствам. Поэтому лучше учесть и спланировать все заранее.

Об этом пишет дизайнер Виктория Файнблат в Инстаграм.

1. Рано или поздно все приходят к решению установить водонагреватель. Особенно это желание возникает летом, когда на длительное время отключают горячую воду. Поэтому лучше раз вывести коммуникации для водонагревателя.

2. Позаботьтесь о гидроизоляции - это обязательный этап ремонта ванной комнаты. Если его пропустить, при протекании вода проникнет через трещины в межплиточных швах. В итоге - плесень, грибок или счет за ремонт потолка у соседей снизу.

3. Не стоит экономить на трубах. Многие выбирают трубы дешевле, заказывают схему простую и игнорируют необязательные детали. Дизайнер интерьера подчеркнула, что такая бережливость может иметь не очень приятные последствия.

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4. Гипс - материал, который впитывает воду, поэтому составы на его основе не используют в ванной. Если жидкость попадет в межплиточный шов, штукатурка впитает. Это приведет к проблемам с плиткой.

5. Ванна - помещение с высокой влажностью. Чтобы в помещении не появилась плесень, установите вытяжку - она ​​нормализует влажность и избавит от запахов.

Ширмой легко зонировать комнату на рабочую зону, обеденный, гостевую. Это элемент интерьера, который легко впишется в любой интерьер. Ее можно передвигать в любое место или даже составить и спрятать в кладовую. Ширма станет хорошим решением для такой ситуации. Она поможет визуально разделить пространство с различным назначением: рабочую зону, обеденный, гостевую и место для сна.