Празднично и эффектно: показали 30 идей украшения шариками

Воздушные шарики - один из лучших способов создания хорошего настроения для праздника. Они гармонично впишутся в интерьер как на дворе, так и в помещении.

Арки, гирлянды, фигуры из цветных шариков и декоративного освещения могут превратить даже самое скромное помещение на королевский дворец.

Воздушные шарики являются недорогими украшениями, которые делают праздник впечатляющим. Из них можно сделать фон или акцентную арку для фотографирования гостей.

Такое оформление будет уместным на свадьбе, корпоративе, презентации, дни рождении человека или компании.

Есть много способов надувания воздушных шариков в этой галерее.

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Украшать сад стало скучно шинами и старыми сапогами. Сейчас существует масса оригинальных способов для декора. Для этого можно использовать все, что найдется под рукой - от стеклянных и пластиковых бутылок до деталей старой мебели. Легче справляться с садовыми горшками. Их можно превратить в забавную лягушку, слона, курицу или лошадь. Для этого сосуд стоит разрисовать и составить нужной фигурой.