 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Просмотров: 2178
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 6597
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1854
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 369
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2889
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
1 Просмотров: 3240
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1386
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1251
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3204
Фото
Все фото
20
10
10
5
18
Празднично и эффектно: показали 30 идей украшения шариками
Празднично и эффектно: показали 30 идей украшения шариками
Экологически и стильно: как приукрасить интерьер деревом
Экологически и стильно: как приукрасить интерьер деревом
Колоритные спальни в стиле потертый шик, впечатляющие неповторимой атмосферой
Колоритные спальни в стиле потертый шик, впечатляющие неповторимой атмосферой
Показали уютный дом, построить который можно за две недели
Показали уютный дом, построить который можно за две недели
Мини-сад на балконе: показали идеи для вдохновения
Мини-сад на балконе: показали идеи для вдохновения
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 99
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5040
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5229
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31338
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
21 сентября 2019
Просмотров: 189
Ніхто й не думав
Марш уболівальників збірної України у Вільнюсі розпочався від Ратуші за півтори години до матчу проти Литви. На площі перед будівлею збираються ...
суббота, 21 сентября 2019 23:28

Празднично и эффектно: показали 30 идей украшения шариками
20

  Комментировать

Воздушные шарики - один из лучших способов создания хорошего настроения для праздника. Они гармонично впишутся в интерьер как на дворе, так и в помещении.

Арки, гирлянды, фигуры из цветных шариков и декоративного освещения могут превратить даже самое скромное помещение на королевский дворец.

Воздушные шарики являются недорогими украшениями, которые делают праздник впечатляющим. Из них можно сделать фон или акцентную арку для фотографирования гостей.

Такое оформление будет уместным на свадьбе, корпоративе, презентации, дни рождении человека или компании.

Есть много способов надувания воздушных шариков в этой галерее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экологически и стильно: как украсить интерьер деревом

Украшать сад стало скучно шинами и старыми сапогами. Сейчас существует масса оригинальных способов для декора. Для этого можно использовать все, что найдется под рукой - от стеклянных и пластиковых бутылок до деталей старой мебели.

Легче справляться с садовыми горшками. Их можно превратить в забавную лягушку, слона, курицу или лошадь. Для этого сосуд стоит разрисовать и составить нужной фигурой.

idei-dekoru.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Празднично и эффектно: показали 30 идей украшения шариками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Занимайтесь любовью, а не войной&quot;: спорный фотопроект Стивена Мейзеля
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
19
 Просмотров: 77602
Что делают собаки, когда хозяев нет дома
Что делают собаки, когда хозяев нет дома
27
 Просмотров: 31537
Кто вы такая? – &quot;слуга&quot; Тищенко снова отличился
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
 5 Просмотров: 21583
Гороскоп на выходные: каким знакам лучше остаться дома
Гороскоп на выходные: каким знакам лучше остаться дома
 Просмотров: 11538
Вместо пса - медведь: показали любимцев, которые поражают габаритами
Вместо пса - медведь: показали любимцев, которые поражают габаритами
20
 Просмотров: 10458
Дом
Экологически и стильно: как приукрасить интерьер деревом
Экологически и стильно: как приукрасить интерьер деревом
10
 Просмотров: 1368
Колоритные спальни в стиле потертый шик, впечатляющие неповторимой атмосферой
Колоритные спальни в стиле потертый шик, впечатляющие неповторимой атмосферой
10
 Просмотров: 729
Показали уютный дом, построить который можно за две недели
Показали уютный дом, построить который можно за две недели
5
 Просмотров: 2043
Мини-сад на балконе: показали идеи для вдохновения
Мини-сад на балконе: показали идеи для вдохновения
18
 Просмотров: 1053
Посреди океана: построили уникальное жилье на воде
Посреди океана: построили уникальное жилье на воде
12
 Просмотров: 1737
Больше всего комментируют
6
Вакарчук – Зеленскому: Сдаете национальные интересы?
5
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
5
Богдан предлагает разделить Нацгвардию
2
Доллар продолжает дешеветь
2
Хамы, быдло, жлобы: топ разочарований крымского лета
Голосов: 356
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua