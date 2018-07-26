Построили "умный" дом, который висит в воздухе

Фото: businessinsider.com

В Дубае достраивают небоскреб в форме плеера Apple iPod. Назвали здание The Pad. Главная ее особенность не только в форме, но и в наклоне на 6,5 градуса. Со стороны кажется, что дом вот-вот упадет, но внутри этого не заметно.

Дом оснащен новейшей техникой "умного дома". Там установлены приборы с голосовым управлением и распознаванием пользователей, а дверь заперта биометрическими замками.

Об этом пишет Вusinessinsider.

В The Pod 24 этажа и 256 квартир. Их строительство началось в 2007 году. Через два года проект заморозили, а в 2013 году строительство возобновили. Жители заедут в это здание в конце 2018 года.

"Раньше дома можно было сделать только из бетона, стали и стекла. Сейчас мы живем в мире, где все эти компоненты - только базовые материалы, - сказал архитектор Ло. - Появились новые: технология, умные материалы, байты контента и интерактивность" .

По форме здание похоже на iPod, стоит на зарядке. Под этим углом кажется, что дом висит в воздухе, ведь стоять так он просто не может. Необычный дизайн выиграл приз на международном конкурсе, обогнав работы популярных архитекторов Хадид и Нормана Фостера.

В квартирах есть VR-проекции, которые анализируют в реальном времени здоровье жителя и выводит всю информацию на зеркало. В ванной есть функции отслеживания веса, давления, температуры и других метрик, связанных со здоровьем жителя.

Благодаря функции iReality проекция на стене покажет 62 точки мира. С ее помощью можно также устраивать видеоконференции с друзьями и родственниками.

Открываться такие квартиры будут специальными электронными ключами.

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В будущем жители необычного дома смогут добавлять своего жилья дополнительные функции. Это будет так же просто, как загрузить приложение из магазина. В квартире можно будет настроить освещение и музыку. Например, свет будет меняться, если кто-то постучит в дверь, позвонит на домашний телефон или скоро начнется любимая передача.

Ло называет свой подход "кибертектурой". Это когда архитекторы, исследователи, инженеры, дизайнеры и создатели мультимедийного контента объединяются для создания "актуальных для современного мира" зданий.