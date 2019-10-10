 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 171
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1071
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2052
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2403
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1305
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3177
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1872
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4572
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6426
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3906
Фото
Все фото
29
20
16
16
21
Показали жуткие кровати, в которых страшно засыпать
Показали жуткие кровати, в которых страшно засыпать
Уют в стужу: показали идеи для оформления балконов
Уют в стужу: показали идеи для оформления балконов
Как создать изысканные букеты для осеннего уюта
Как создать изысканные букеты для осеннего уюта
Сказочная красота: показали балконы, утопающие в цвету
Сказочная красота: показали балконы, утопающие в цвету
Удивительные полы, поражающие реалистичностью изображения
Удивительные полы, поражающие реалистичностью изображения
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2358
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6516
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1323
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 99
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
четверг, 10 октября 2019 23:28

Показали жуткие кровати, в которых страшно засыпать
29

  Комментировать

Видеть сладкие сны на такой кровати вряд ли возможно.
Фото: boredpanda.com
Видеть сладкие сны на такой кровати вряд ли возможно.
Видеть сладкие сны на такой кровати вряд ли возможно.
Видеть сладкие сны на такой кровати вряд ли возможно.
Видеть сладкие сны на такой кровати вряд ли возможно.

Качество сна напрямую зависит от спального места. Важен не только удобный матрас, но и форма кровати и атмосфера, которую она излучает. Последняя должна способствовать физическому и психологическому расслаблению, вызвать ощущение уюта и комфорта. Тогда и спиться там будет сладко и безмятежно.

Подборку необычных кроватей, атмосфера вокруг которых настолько жуткая, что способна спровоцировать только ужасы, представило издание Bored Panda.

Чего только стоит кровать, стоящая посреди бассейна в окружении электрических приборов, или обустроенная внутри гигантского "гнезда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невероятные кровати, которые вызывают желание вернуться в детство

В сети появился необычный паблик "Туалеты с угрожающей аурой". В нем публикуют фото креативных и самых жутких туалетов, которые идеально подойдут для съемок триллеров и хорроров. Интерьеры этих комнат действительно держат в напряжении. В таких местах вряд ли кто-то хотел бы пробыть дольше, чем минуту.

boredpanda.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали жуткие кровати, в которых страшно засыпать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 40177
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 1 Просмотров: 18666
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
15
 Просмотров: 18270
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк Просмотров: 18063
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому 1 Просмотров: 13617
Дом
Уют в стужу: показали идеи для оформления балконов
Уют в стужу: показали идеи для оформления балконов
20
 Просмотров: 2628
Как создать изысканные букеты для осеннего уюта
Как создать изысканные букеты для осеннего уюта
16
 Просмотров: 864
Миф или реальность: каким советам по хозяйству можно верить
Миф или реальность: каким советам по хозяйству можно верить
5
 Просмотров: 864
Сказочная красота: показали балконы, утопающие в цвету
Сказочная красота: показали балконы, утопающие в цвету
16
 Просмотров: 3420
Удивительные полы, поражающие реалистичностью изображения
Удивительные полы, поражающие реалистичностью изображения
21
 Просмотров: 2466
Больше всего комментируют
7
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
5
Я не боюсь Майдана – Зеленский
3
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
3
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
3
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 2879
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua