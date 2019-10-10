Показали жуткие кровати, в которых страшно засыпать

Фото: boredpanda.com

Качество сна напрямую зависит от спального места. Важен не только удобный матрас, но и форма кровати и атмосфера, которую она излучает. Последняя должна способствовать физическому и психологическому расслаблению, вызвать ощущение уюта и комфорта. Тогда и спиться там будет сладко и безмятежно.

Подборку необычных кроватей, атмосфера вокруг которых настолько жуткая, что способна спровоцировать только ужасы, представило издание Bored Panda.

Чего только стоит кровать, стоящая посреди бассейна в окружении электрических приборов, или обустроенная внутри гигантского "гнезда".

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В сети появился необычный паблик "Туалеты с угрожающей аурой". В нем публикуют фото креативных и самых жутких туалетов, которые идеально подойдут для съемок триллеров и хорроров. Интерьеры этих комнат действительно держат в напряжении. В таких местах вряд ли кто-то хотел бы пробыть дольше, чем минуту.