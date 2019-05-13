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понедельник, 13 мая 2019 13:37

Показали роскошные варианты оформления интерьера в сиреневом цвете
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Как и все оттенки фиолетового, сиреневый остается в этом году в тренде.
Фото: pinterest.co.uk
Как и все оттенки фиолетового, сиреневый остается в этом году в тренде.
Как и все оттенки фиолетового, сиреневый остается в этом году в тренде.
Как и все оттенки фиолетового, сиреневый остается в этом году в тренде.
Как и все оттенки фиолетового, сиреневый остается в этом году в тренде.

Сиреневый является светлым вариантом фиолетового цвета. Этот оттенок более мягкий и нежный, менее претенциозный и эффектный. Интерьеру сиреневый цвет может придать как беззаботного и романтического, так и солидного вида. Подходит для оформления любых помещений — от коридора до спален. Освежает интерьер, придает ему современности и легкости, способствует расслаблению, успокаивает и избавляет от агрессии.

Сам по себе сиреневый тоже имеет разновидности. Может быть совсем светлым, насыщенным или приглушенным. Идеально сочетается с белым. Хорошо смотрится в паре с фиолетовым. В частности может служить фоновым цветом для создания фиолетовых акцентов, пишет donpedrobrooklyn.

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Оттенки фиолетового помогают "оживить" интерьер, оформленный в сером цвете. Последний идеален для гостиных. Подходит на роль как господствующего, так и акцентного цвета. Позволяет глазам и психике отдохнуть, успокаивает и дарит ощущение безопасности.

donpedrobrooklyn.com
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13
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