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пятница, 11 декабря 2020 14:51

Новый год с фантазией: как сделать елку из ярких шаров
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Новогоднюю елку вешают посреди комнаты к потолку
Фото: happymodern.ru
Новогоднюю елку вешают посреди комнаты к потолку
Новогоднюю елку вешают посреди комнаты к потолку
Новогоднюю елку вешают посреди комнаты к потолку
Новогоднюю елку вешают посреди комнаты к потолку

Не всегда стоит повторять за кем-то и традиционную елку можно заменить на причудливую. Ее делают из шаров разных размеров. Есть множество творческих вариантов создания елки своими руками.

Для этого следует взять пенопластовый конус, от которого зависит размер готового изделия. Также запастись игрушками, бантом, верхушкой и клеевым пистолетом.

Украшать пенопласт снизу вверх. Второй ряд необходимо разместить между шарами первого. Заполнять конус нужно до самого верха, при формировании верхних рядов можно использовать елочные шары меньшего диаметра.

Пустоты между шариками можно заполнить с помощью органзы или бус. При использовании органзы вам следует нарезать ее на квадратики небольшого размера. Сочетая два квадратика с помощью деревянной шпажки и клея, нужно поместить вышла декорацию в пустое место. Также для этого можно использовать мишуру.

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Также оригинально смотрится елка, будто висит в воздухе. Для изготовления понадобятся: цепи, карабины, крючки, толстая леска, елочные шарики и зажимы.

Кусачками разрезать цепи на куски одинаковой длины, на них будет подвешена конструкция. С помощью крючков следует закрепить цепи в сетке и соединить их окончания с карабинами.

Нарезать на различной длины кусочки лески для крепления шаров. На каждом конце лески сделать петли из узлов. Шары на короткой лески вешаются по центру, а на длинной - по краям.

Не надо объяснять как красиво и правильно накрыть стол к Новому году, лучше просто показать. В галерее собрали атмосферные примеры для уютного застолья. Чтобы новогодний стол выглядел нарядно и гармонично, в его оформлении лучше не использовать более трех цветов и их оттенков.

happymodern.ru
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11
декабря

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